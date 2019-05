Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sibiu si Politia Locala au organizat un call center non-stop, cu tarif normal, la numarul 0269/208.978, unde cetatenii pot afla informatii cu privire la restrictiile de trafic si devierile unor rute de transport public, in contextul Summitului din 9 mai. ''Pentru a veni…

- Sarbatorile pascale aduc modificari in programul de funcționare a Telecabinei de la Cetatea Deva și a Centrului Național de Informare și Promovare Turistica Deva. Telecabina va funcționa dupa un program special doar in zilele de 27 și 28 aprilie 2019, astfel: – sambata 27 aprilie…

- „Normal ca le-am vazut ieri, le-am vazut de mai multe ori pe mai multe canale de televiziune. Eu as pune o intrebare retorica. Ati mai vazut intr-o alta tara civilizata, cred ca nu am pomenit nici in tarile de lumea a treia asa ceva. Mi se pare ca ce s-a intamplat a fost aproape de un linsaj public”,…

- Guvernul statului Zimbabwe a promis sa exhumeze și sa îngroape din nou corpurile miilor de oameni omorâți în timpul campaniei militare din ani '80, scrie AP News. Secretarul Ministerului de Justiție, Virginia Mabhiza, a declarat ca ceremoniile de înmormântare…

- In prima parte a zilei de 6 aprilie, preocupari banești, motive de enervare. Peștii ar putea fi puși in situația de a lua una sau mai multe decizii cu privire la banii caștigați din munca; ideea generala este de diversificare a surselor de caștig ori de schimbare a atitudinii lor intr-o viitoare negociere…

- Procedura de achiziție inițiata de Primaria Sibiu pentru instalarea sistemului de supraveghere video in municipiul Sibiu s-a incheiat in 4 martie prin semnarea contractului de lucrari cu Regia Autonoma Rasirom București la o valoare de 12,17 milioane lei fara TVA. Aceasta procedura de achiziție…

- Liga Studentilor de la Facultatea de Automatica si Calculatoare continua si in acest an colaborarea cu mediul de afaceri si va oferi studentilor posibilitatea sa aplice practic notiunile teoretice invatate. In cadrul proiectului, Ligia AC Labs, marile companii de IT&C din Timișoara vor…