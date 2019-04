Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, s-au intalnit la Vladivostok pentru primul lor summit. Cei doi lideri si-au strans mainile. Putin a ajuns joi in Vladivostok, in timp ce Kim a ajuns miercuri cu trenul. Trenul blindat cu care a calatorit Kim a ajuns la Vladivostok…

- Presedintele rus Vladimir Putin si liderul nord-coreean Kim Jong Un au inceput joi, la Vladivostok, in Extremul Orient rus, primul lor summit, ce are loc in contextul in care Phenianul cauta aliati dupa esecul intalnirii de la Hanoi, in februarie, cu presedintele american Donald Trump, transmit dpa…

- Trenul care l-a transportat de la Phenian pe Kim Jong Un a sosit miercuri la Vladivostok, in Extremul Orient al Rusiei, unde liderul nord-coreean va avea primul summit cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza Reuters.

- Pe fondul stagnarii negocierilor dintre Coreea de Nord și Statele Unite, Vladimir Putin urmeaza sa il primeasca pe liderul nord coreean in Rusia, fapt ce ar putea da startul unor discuții istorice și chiar asumarea, de catre Rusia, a unui rol de intermediar pentru soluționarea problemei denuclearizarii.…

- Trenul care l-a transportat de la Phenian pe Kim Jong Un a sosit miercuri la Vladivostok, in Extremul Orient al Rusiei, unde liderul nord-coreean va avea primul summit cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza Agerpres. Trenul blindat al liderului nord-coreean s-a oprit in gara din Vladivostok…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a plecat miercuri dimineata spre Siberia pentru a participa la primul sau summit cu presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat agentia oficiala nord-coreeana, KCNA, transmite AFP. Kim Jong Un a parasit Phenianul "la bordul unui tren privat miercuri in…

- Reuniunea, care va avea loc pe 25 si 26 noiembrie in orasul-port sud-coreean pentru a aniversa cei 30 de ani de relatii intre Seul si cei 10 membri ai ASEAN, ar putea conta pe prezenta lui Kim, a declarat agentiei Yonhap un purtator de cuvant prezidential. Acelasi oficial a indicat ca unele…

- Președintele rus Vladimir Putin reprezinta o amenințare pentru democrații, a afirmat marți secretarul american de Stat Mike Pompeo, la sosirea în Slovacia, una dintre etapele turneului din Europa centrala pentru contrarea influenței în creștere a Rusiei și Chinei, scrie AFP."Vladimir…