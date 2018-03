Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua Corei s-au pus de acord joi asupra datei de 27 aprilie in vederea unui summit extrem de rar, la putin timp dupa ce Kim Jong-un si-a facut debutul pe scena internationala printr-o vizita-surpriza secreta in China, relateaza AFP conform News.ro . Acest summit intre liderul nord-coreean si presedintele…

- Imagini obtinute prin sateliti arata ca regimul de la Phenian a initiat testele preliminare la un reactor de apa usoara si probabil a pornit un alt reactor, la centrul pentru cercetari nucleare Yongbyon.Ambele reactoare pot fi folosite pentru producerea de materiale de fisiune necesare…

- Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euroatlantic, George Ciamba, a avut miercuri o intrevedere cu ministrul adjunct al afacerilor externe din Polonia, Bartosz Cichocki, cu prilejul prezentei acestuia in Romania, ocazie cu care au fost abordate subiecte de interes…

- Potrivit sursei citate, vizita ”neoficiala” in China a liderului regimului de la Phenian a inceput duminica si s-a incheiat miercuri. Kim Jong-un a fost insotit la Beijing de catre sotia sa, Ri Sol-ju, dar si de Choe Ryong-hae, un inalt oficial al Partidului Comunist din Coreea de Nord. Aceasta este…

- Ministrul de Externe din Coreea de Nord ar putea efectua o vizita in Rusia in luna aprilieRi Yong-ho, ministrul nord-coreean de Externe, intentioneaza sa efectueze o vizita in Rusia, care ar putea avea loc la mijlocul lunii aprilie, a declarat un oficial din Ministerul de Externe de la…

- Ministrul sud-coreean de Externe, Kang Kyung-Wha, si-a exprimat increderea fata de angajamentul regimului nord-coreean de a renunta la programul nuclear, spunand ca liderul de la Phenian "si-a dat cuvantul" pentru detensionarea situatiei din

- Au inceput pregatiri pentru posibila intrevedere Trump-Kim Jong Un: oficiali din SUA, Japonia si Coreea de Sud s-au intalnit la San FranciscoPotrivit agentiei Yonhap, discutiile au avut loc in San Francisco, la ele participand H. R. McMaster, consilier national pentru securitate al SUA,…

- Ministrul nord-coreean de Externe, Ri Yong-ho, a sosit joi intr-o vizita in Suedia, tara care reprezinta interesele Statelor Unite la Phenian, intr-un moment in care Coreea de Nord si Washingtonul pregatesc organizarea unui summit bilateral istoric, relateaza AFP.

- Seful diplomatiei nord-coreene, Ri Yong Ho, a sosit joi in Suedia, tara care reprezinta interesele americane la Phenian, intr-un moment in care Coreea de Nord si Statele Unite studiaza organizarea unui summit bilateral istoric, transmite AFP. Ri a sosit la aeroportul Arlanda din Stockholm…

- Seful diplomatiei nord-coreene se indrepta joi catre Suedia, o tara care reprezinta interesele americane la Phenian, in timp ce Coreea de Nord si Statele Unite studiaza organizarea unui summit bilateral istoric, relateaza AFP. Ministerele suedez si chinez de Externe au confirmat joi plecarea lui…

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong-ho, incepe joi o vizita de doua zile in Suedia, tara care reprezinta diplomatic Statele Unite ale Americii la Phenian, a comunicat Ministerul de Externe de la Stockholm, in contextul pregatirilor pentru summitul istoric intre presedintele american Donald Trump…

- In timpul intalnirii, Kim Jong-Un s-a angajat sa renunte la armele nucleare si le-a transmis oficialilor sud-coreeni ca ar dori sa aiba o intrevedere cu presedintele american Donald Trump, a declarat joi liderul delegatiei sud-coreene, Chung Eui-yong, sef al Oficiului pentru Securitate Nationala…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat ca Moscova spera ca acordul privind o intalnire intre presedintele american Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, va fi pus in aplicare, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- In timpul intalnirii, Kim Jong-Un s-a angajat sa renunte la armele nucleare si le-a transmis oficialilor sud-coreeni ca ar dori sa aiba o intrevedere cu presedintele american Donald Trump, a declarat joi liderul delegatiei sud-coreene, Chung Eui-yong, sef al Oficiului pentru Securitate Nationala din…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Liderul regimului de la Phenian a sugerat ca este dispus sa poarte discutii cu Statele Unite in privinta denuclearizarii Coreei de Nord in cadrul intrevederilor pe care le-a avut cu delegatia de inalti oficiali sud-coreeni ce a efectuat o vizita de doua zile in Coreea de Nord.”Coreea de…

- Reprezentantii Seulului i-au remis presedintelui nord-coreean o scrisoare din partea omologului sud-coreean iar Kim Jong-Un "ascultand despre intentia presedintelui Moon Jae-In de a organiza un summit (...), a schimbat puncte de vedere (cu trimisii Seulului) si a ajuns la un acord satisfacator",…

- Coreea de Nord este pregatita sa poarte discuții cu Statele Unite. O declarație in acest sens a fost facuta de delegația de la Phenian, care a fost prezenta la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri noi masuri vizand sa izoleze si mai mult Coreea de Nord, din cauza programelor sale nuclear si balistic, evocand „sanctiunile cele mai grele impuse vreodata unei tari”. Aceste masuri vizeaza 50 de societati de transport maritim si nave care, potrivit…

- O delegatie nord-coreeana la nivel inalt, condusa de un general cunoscut ca un partizan al liniei dure a Phenianului, a sosit in Coreea de Sud pentru a participa la ceremonia de inchidere a Jocurilor Olimpice de iarna, a anuntat duminica Seulul, transmite AFP. Cei opt membri ai acestei delegatii oficiale,…

- Doi japonezi, cunoscuti din cauza simpatiei lor fata de extrema dreapta, au fost arestati vineri, dupa ce au deschis focul asupra unei cladiri care face de facto oficiul de Ambasada a Coreei de Nord la Tokyo, a anuntat politia local, relateaza AFP. Nimeni nu a fost ranit in atac, care a avut loc in…

- Kim Yong Chol, un important lider militar de la Phenian, despre care se crede ca ar fi ordonat scufundarea unei corvete sud-coreene in 2010, va conduce delegatia Coreei de Nord la festivitatea de incheiere a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza site-ul postului France 24.

- O fosta majoreta din Coreea de Nord: Majoretele nord-coreene sunt prezente la Jocurile Olimpice de Iarna pentru a strapunge inima inamicului. Han Seo-hee, o fosta majoreta, dezertoare din Coreea de Nord, susține ca a fost antrenata psihologic pentru a promova ideologia nord-coreeana, ceea ce a pus sub…

- Cei 22 de sportivi nord-coreeni trimiși de liderul Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang ar putea ajunge in lagare daca se intorc acasa fara medalii. Potrivit Daily Mail, exista temeri privind intoarcerea la Phenian a delegației nord-coreene care participa la competițiile…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a declarat, vineri, ca a ales sa o ignore pe Kim Yo Jong, sora liderului regimului de la Phenian, in cadrul ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Pyeongchang, relateaza site-ul postului CNN.

- Kim Jong-un a laudat Coreea de Sud pentru eforturile sale „impresionante” de a gazdui Olimpiada de Iarna și mulțimește națiunii vecina pentru primirea sportivilor nord-coreeni, scrie BBC News. Kim Jong-un și-a primit sora și delegația oficiala nord-coreeana care a participat la deschiderea Jocurilor…

- Numerosi sud-coreeni raman prudenti dupa vizita istorica, in Coreea de Sud, a surorii liderului Kim Jong-un, intrebandu-se daca zambetul ei era o promisiune sau doar o operatiune de sarm din partea recii dictaturi nord-coreene, scrie AFP. Kim Yo-jong, care a plecat inapoi in Nord duminica, a devenit,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un l-a invitat pe presedintele sud-coreean Moon Jae-in sa participe la un summit la Phenian, a anuntat sambata presedintia sud-coreeana, relateaza AFP. Potrivit acestei invitatii, transmise de Kim Yo Jong, sora numarului un nord-coreean in vizita in Coreea de Sud pentru…

- Intr-o depesa despre defilarea militara care a avut loc joi la Phenian, agentia nord-coreeana oficiala de presa KCNA l-a prezentat pe ministrul Fortelor armate Kim Jong-gak ca fiind vicemaresal si director al Biroului Politic General - post care era detinut anterior de Hwang.Biroul Politic…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in se va intalni sambata cu seful statului nord-coreean si cu sora numarului unu nord-coreean Kim Jong-un, cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, a anuntat joi presedintia sud-coreeana, relateaza AFP, conform news.ro.ALERTA – Cod GALBEN de ninsori abundente…

- Coreea de Nord este ”o putere militara de clasa mondiala”, a declarat liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, cu ocazia apropiatei deschideri a Jocurilor Olimpice de Iarna, din Coreea de Sud. "Noi am devenit capabili sa facem demonstratia statului nostru de putere militara de clasa mondiala…

- Potrivit Ministerului Unificarii de la Seul, Coreea de Nord a anuntat ca sora liderului de la Phenian va face parte din delegatia nord-coreeana formata din 22 de inalti oficiali care va participa la Jocurile de Iarna de la PyeongChang.Kim Yo-jong este sora cea mica a liderului nord-coreean…

- Seful statului nord-coreean, Kim Yong-nam, urmeaza sa efectueze saptamana aceasta o vizita la Pyeongchang, cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, si sa devina astfel oficialul de la Phenian de cel mai inalt rang care efectueaza vreodata o vizita in Coreea de Sud, scrie BBC News.Kim Yong-nam…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca în cazul în care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona. ”Ori de cate ori au avut loc astfel de exercitii militare, pacea si securitatea…

- Coreea de Nord intentioneaza sa expuna zeci de rachete balistice in cadrul unei parade care va avea loc pe 8 februarie, cu o zi inainte de inceperea Jocurilor Olimpice de Iarna, scrie CNN, citind doua surse diplomatice. Aceasta expunere ar fi o incercare „de a speria americanii“, spune una dintre surse.…

- Aceasta expunere ar fi o incercare „de a speria americanii”, spune una dintre surse. Parada va include zeci de rachete intercontinentale Hwasong-15 pe care nord-coreenii le-au testat pentru prima oara la sfarsitul lui noiembrie 2017, spun sursele. Nici un nou test cu rachete in viitorul apropiat…

- Phenianul a suscitat ingrijorare pe plan international in 2017 prin cresterea numarului de lansari de rachete si efectuarea unui al saselea test nuclear prezentat ca fiind un experiment cu bomba cu hidrogen.Dar Nordul tocmai a acceptat sa participe la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang,…

- Comunitatea internaționala nu ar trebui sa se lase „orbita” de recenta „ofensiva de șarm” a regimului de la Phenian in dialogul dintre cele doua Corei, avertizeaza ministrul de Externe al Japoniei, Taro Kono, scrie digi24.ro.

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN. ”El a avut o contributie majora…

- Ministerul sud-coreean de Externe a precizat, marti, ca Seulul ia in calcul ridicarea temporara a unor sanctiuni impuse Coreei de Nord pentru a permite accesul nord-coreenilor la Olimpiada de iarna de la Pyeongchang ce va avea loc in luna februarie, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfarsit a Olimpiadei, au anuntat, astazi , oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap.

- La Panmunjom, in zona demilitarizata dintre cele doua Coree - de Nord si de Sud - au inceput marti negocieri bilaterale privind in primul rand participarea nord-coreeana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang, informeaza agentiile internationale de presa. Cele doua delegatii sunt…

- Una dintre cele mai importante stiri la nivel mondial ale acestui inceput de an au in prim-plan Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang (Coreea de Sud), care vor debuta pe 9 februarie. Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, a vorbit in prima zi a anului 2018 despre posibilitatea participarea…

- Coreea de Sud a propus marti sa organizeze discutii la nivel inalt cu autoritatile de la Phenian in 9 ianuarie pentru a imbunatati relatiile intre cele doua tari, dupa ce Kim Jong-Un a spus ca sportivi din Coreea de Nord ar putea participa la Jocurile Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, scrie AFP.