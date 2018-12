Summit privind Brexitul joi la Bruxelles, dar nu va exista o renegociere (Donald Tusk)

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a pierdut marti in Camera Comunelor un vot cheie in dosarul Brexitului, dupa ce deputatii au acuzat executivul condus de Theresa May de ''ofensa'' adusa parlamentului prin refuzul de a prezenta integral avizul juridic referitor la acordul cu Uniunea Europeana privind…

- Marea Britanie va trebui sa aleaga intre un Brexit fara un acord cu UE si abandonarea Brexitului in eventualitatea in care Camera Comunelor va respinge acordul privind termenii iesirii Marii Britanii din UE incheiat intre Londra si Bruxelles, a declarat vineri presedintele Consiliului European, Donald…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a anuntat, pe Twitter, ca liderii UE au aprobat acordul privind Brexit prezentat de Guvernul condus de Theresa May. Donald Tusk a mentionat ca cei 27 de lideri ai UE au aprobat acordul dupa mai putin de o ora de discutii. Inainte de intalnirea de la Bruxelles,…

- Obiectivul acestei reuniuni extraordinare este agrearea proiectului de Acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE).De asemenea, membrii Consiliului European vor discuta despre Declaratia politica privind viitoarele relatii dintre UE si Marea Britanie.Dupa agrearea…

- Acordul la care s-a ajuns asupra Brexitului ar urma sa fie validat intr-un summit excepțional al Uniunii Europene, pe 25 noiembrie, la Bruxelles. In așteptare, documentul starnește controverse.

- Ministrul irlandez de externe Simon Coveney a declarat ca nu se asteapta ca liderii statelor UE, care se intrunesc miercuri si joi la Bruxelles, sa se puna de acord asupra unei date privind desfasurarea unui summit special pentru Brexit la jumatatea lunii noiembrie, relateaza Reuters. "Cred ca este…

- Trebuie sa ne pregatim pentru un scenariu negru. Este declarația facuta marți seara de președintele Consiliului European, Donald Tusk, pe tema acordului Brexit. Miercuri, subiectul va fi discutat la Bruxelles de liderii europeni.

- Liderii statelor UE vor avea in seara de 17 octombrie o cina de lucru la Bruxelles, la care vor discuta despre un posibil acord cu Marea Britanie privind Brexitul, transmite miercuri agentia Reuters. Reuniunea a fost convocata de presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si ea va precede summitul…