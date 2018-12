Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European a anuntat luni convocarea unui summit consacrat Brexitului joi la Bruxelles, in prima zi a reuniunii Consiliului European, pentru a raspunde preocuparilor britanicilor privind acordul de divort, relateaza AFP, dpa si Reuters. "Am decis sa convoc un summit #EUCO (Consiliul…

- Marea Britanie va trebui sa aleaga intre un Brexit fara un acord cu UE si abandonarea Brexitului in eventualitatea in care Camera Comunelor va respinge acordul privind termenii iesirii Marii Britanii din UE incheiat intre Londra si Bruxelles, a declarat vineri presedintele Consiliului European, Donald…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, inainte de a participa la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, ca proiectul de acord privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana este unul foarte bun pentru Romania și a aratat ca, in forma actuala,

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, inainte de a participa la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, ca proiectul de acord privind retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana este unul foarte bun pentru Romania și a aratat ca, in forma actuala,

- Peste cateva ore, urmeaza sa fie difuzat mesajul ca cei 27 de lideri din UE, reuniti la Bruxelles, au fost de acord cu documentul final al negocierilor cu Marea Britanie, Acordul prin care se stabilesc termenii si regulile pentru iesirea acestei UK din structurile europene.

- Obiectivul acestei reuniuni extraordinare este agrearea proiectului de Acord al retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana (UE).De asemenea, membrii Consiliului European vor discuta despre Declaratia politica privind viitoarele relatii dintre UE si Marea Britanie.Dupa agrearea…

- Niciun acord pentru Brexit – acesta este rezultatul Summit-ului sefilor de stat si de guvern din Uniunea Europeana, de azi-noapte, de la Bruxelles. Britanicii nu au venit cu noi propuneri, iar europenii – care au avertizat, in nenumarate randuri, ca iesirea Marii Britanii din Uniune fara un acord ar…

- Oficiali din subordinea premierului britanic Theresa May planuiesc sa grabeasca trecerea prin parlament a acordului cu Uniunea Europeana privind Brexitul pentru a preveni o rebeliune in propriul partid, relateaza joi Bloomberg, preluat de Reuters. Echipa lui May vrea ca acordul final de ieşire…