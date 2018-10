Stiri pe aceeasi tema

- Liderii din Turcia, Rusia, Franta si Germania au cerut, sambata, in cursul unui summit la Istanbul mentinerea armistitiului in vigoare in provincia siriana Idleb, relateaza AFP.Summitul "a insistat asupra importantei unei incetari a focului durabile (la Idleb), subliniind in acelasi timp necesitatea…

- Intalnire la nivel inalt la Istanbul, unde cancelarul german discuta cu presedintii din Franta, Rusia si Turcia despre situatia din Siria. Liderii celor 4 tari vor sa isi armonizeze actiunile dupa incheierea conflictelor armate.

- Guvernul Serbiei intențoneaza sa iși imbunatațeasca securitatea cibernetica și sa consolideze capabilitațile poliției și armatei de a preveni astfel de atacuri, potrivit unei strategii pentru combaterea criminalitații cibernetice, relateaza site-ul publicației Balkanik Insight, scrie Mediafax.Potrivit…

- Turcia, Rusia, Franța și Germania vor sa organizeze o intalnire la Istanbul privind situația din Siria, a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdogan, intorcandu-se de la New York, unde a participat la cea de a 73-a reuniune a Adunarii Generale ONU, relateaza site-ul agenției Tass, potrivit Mediafax."Vom…

- Turcia, Rusia, Franta si Germania vor sa organizeze o intalnire la Istanbul privind situatia din Siria, a declarat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, intorcandu-se de la New York, unde a participat la cea de a 73-a reuniune a Adunarii Generale ONU, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Reprezentanti ai guvernelor din Germania, Turcia, Rusia si Franta ar putea organiza o reuniune pe tema situatiei din Siria, afirma cancelarul german, Angela Merkel, citata de site-ul agentiei Associated Press, relateaza Mediafax.

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat luni ca un summit intre Rusia, Franta, Turcia si Germania privind situatia din Siria „este programat pentru viitorul apropiat”, scrie Reuters, scrie news.ro.De asemenea, Ministerul a adaugat ca ministrul de Externe, Sergei Lavrov, va vizita Ankara…

- Ministrii de externe din Turcia si Rusia urmeaza sa se reuneasca in capitala turca Ankara la inceputul saptamanii pentru a pregati un summit consacrat crizei din Siria si care va avea loc la 7 septembrie, potrivit unui comunicat difuzat duminica de Ministerul de Externe rus, relateaza dpa, preluata…