Summit istoric intre cele doua Corei

Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua Corei s-au pus de acord joi asupra datei de 27 aprilie in vederea unui summit extrem de rar, la putin timp dupa ce Kim Jong-un si-a facut debutul pe scena internationala printr-o vizita-surpriza secreta in China, relateaza AFP.

- Coreea de Sud si cea de Nord au convenit sa organizeze un summit intercoreean la 27 aprilie intr-o incercare de a-si imbunatati relatiile bilaterale si de a reduce tensiunile militare, anunta joi Yonhap si AFP, conform agerpres.ro. Astfel, presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul de…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un, insotit de sotia sa, s-a deplasat in prima sa vizita in strainatate de la venirea la putere in China. A doriat sa discute cu omologul sau chinez Xi Jinping inainte de convorbirile cu presedintele Coreii de Sud, Moon Jae-in, si cel american Donald Trump.

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un, insotit de sotia sa, s-a deplasat in prima sa vizita in strainatate de la venirea la putere in China. A doriat sa discute cu omologul sau chinez Xi Jinping inainte de convorbirile cu presedintele Coreii de Sud, Moon Jae-in, si cel american Donald Trump.

- Liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, in timpul momentelor din ultimii cativa ani in care promova dezvoltarea programului nuclear al tarii sale, in mijlocul unor relatii tensionate cu Statele Unite, a avut un singur aliat de nadejde: China. Totusi, in ultimul an, relatiile dintre Beijing si Phenian s-au…

- Aceasta este prima vizita externa a lui Kim Jong-un de cand a devenit liderul Coreei de Nord in 2011. Liderul regimului de la Phenian ar fi declarat ca vrut sa il informeze personal pe Xi Jinping despre situatia din Peninsula Coreea datorita "camaraderiei si responsabilitatii morale" fata de China.…

- Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri ca liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat o vizita la Beijing, la invitatia presedintelui chinez Xi Jinping, informeaza Yonhap. Si Xinhua a relatat pe larg despre dialogul intre cei doi sefi de stat.Cu aceasta ocazie,…

- Infamul conducator al Coreei de Nord, Kim Jong-un, face un pas istoric pentru regimul sau. De cand a preluat puterea, in anul 2011, dupa moartea tatalui sau, Kim Jong-il, liderul de la Phenian nu a intreprins nicio calatori in afara granițelor statului foarte retras. In mijlocul unor frici care vizeaza…

- Autoritatile de la Seul incearca sa convinga autoritatile nord-coreene sa-l primeasca pe cantaretul Psy, autor al hitului planetar 'Gangnam Style', in cadrul a doua concerte istorice ale artistilor sud-coreeni prevazute saptamana viitoare la Phenian, relateaza luni presa sud-coreeana…

- Informatia transmisa a aparut in spatiul public trunchiata, din diferite surse, fara amanunte si fara sa fie precizata o data anume. Practic, informatiile oficiale nici nu au existat. Potrivit agentiei Kyodo, Kim Jong-Un probabil a fost transportat cu un tren special, prin provincia chineza…

- Kim Jong-un ar fi efectuat o vizita in China, aceasta fiind prima deplasare in strainatate de cand a ajuns la putere, in 2011. Potrivit Bloomberg, citata de Mediafax , nu exista informații oficiale despre aceasta vizita, dar se știe ca liderul suprem de la Phenian a fost transportat cu un tren special,…

- Coreea de Sud a propus ca intalnirea sa aiba loc in satul neutru Panmunjom in Zona Coreeana Demilitarizata.Coreea de Nord a anuntat ca va fi reprezentata de o delegatie formata din trei membri, care va fi condusa de Ri Son Kwon, presedintele Comitetului pentru Reunificarea Pasnica a Patriei.De…

- Coreea de Sud a anuntat sambata ca Nordul a acceptat propunerea sa de a organiza discutii la nivel inalt inter-coreene saptamana viitoare, scrie CNN potrivit News.ro . Ministerul Unificarii a transmis intr-o comunicat ca discutiile vor avea loc joi. Coreea de Sud a propus ca intalnirea sa aiba loc in…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters.Deocamdata, Moon planifica…

- Deocamdata, Moon planifica o intalnire cu Kim luna viitoare, iar Trump s-a declarat dispus sa discute fata in fata cu liderul nord-coreean inainte de sfarsitul lui mai."Un summit Coreea de Nord - SUA ar fi in eveniment istoric in sine, dupa un summit inter-coreean", a declarat Moon la Casa…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, a apreciat miercuri ca este posibil un summit trilateral cu Coreea de Nord si Statele Unite, la care sa participe alaturi de liderul de la Phenian, Kim Jong Un, si de presedintele american Donald Trump, informeaza Reuters. Deocamdata, Moon planifica…

- Seulul si Washingtonul au anuntat marti ca exercitiile lor militare comune anuale, amanate din cauza Jocurilor Olimpice (JO), vor fi reluate in aprilie, insa vor fi scurtate cu o luna, in contextul ”dezghetului” diplomatic intre Phenian si Seul, relateaza AFP conform News.ro . Aceste manevre la scara…

- Rachetele Coreei de Nord au capacitatea sa atinga Europa. Potrivit publicatiei germane Bild am Sonntag, Diehl le-a transmis parlamentarilor germani ca are certitudinea ca estimarea facuta de BND este corecta. De asemenea, directorul adjunct al BND a precizat ca discutiile dintre Phenian si…

- Consultarile intre oficiali de rang inalt din Coreea de Nord si Suedia, o tara care reprezinta interesele americane la Phenian, s-au incheiat sambata, la Stockholm, fara sa se anunte progrese concrete cu privire la un posibil summit Trump-Kim, relateaza AFP, potrivit news.ro.Intalniri la nivel…

- Coreea de Nord va avea „un viitor mai bun“ urmand calea buna catre dezarmarea nucleara, au apreciat vineri presedintele american Donald Trump si omologul sau sud-coreean Moon Jae-in intr-o convorbire telefonica, potrivit Casei Albe, scrie AFP.

- Ministrul nord-coreean de Externe Ri Yong-ho purta vineri consultari in Suedia, o tara care reprezinta interesele americane in Coreea de Nord, pe fondul unei destinderi diplomatice intre Phenian si Occident, relateaza AFP. Diplomatul-sef nord-coreean a sosit joi la Stockholm, la o saptamana dupa…

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong-ho, incepe joi o vizita de doua zile in Suedia, tara care reprezinta diplomatic Statele Unite ale Americii la Phenian, a comunicat Ministerul de Externe de la Stockholm, in contextul pregatirilor pentru summitul istoric intre presedintele american Donald Trump…

- Guvernul japonez examineaza posibilitatea unei intalniri intre premierul Shinzo Abe si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a relatat presa nipona, potrivit AFP. Aceasta informatie, daca va fi confirmata, ar reprezenta o schimbare de ton a Japoniei, adepta pana in prezent a unei linii dure…

- Administratia Trump se asteapta ca intalnirea dintre presedintele american si liderul nord-coreean, Kim Jong-un sa aiba loc, in ciuda tacerii de la Phenian, a declarat luni purtatorul de cuvant al Casei Albe, Sarah Sanders, citata de Reuters.

- Presedintele american a precizat ca discutiile cu nord-coreenii sunt in desfasurare pentru a stabili data si locul intalnirii cu liderul de la Phenian. Functionarii de la Casa Alba si de la Departaemntul de Stat, luati prin surprindere.

- Discutia a avut loc la o zi dupa ce Donald Trump si-a dat acordul sa participe la un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, 'intr-un loc si la un data ce urmeaza sa fie stabilite', potrivit Casei Albe.In cursul convorbirii, Xi i-a transmis lui Trump speranta sa ca toate partile vor…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a afirmat vineri ca summitul dintre Republica Populara Democrata Coreeana (RPDC) si SUA va deveni un 'punct de cotitura istoric' in Peninsula Coreea, relateaza Xinhua si Reuters.Presedintele american Donald Trump a convenit sa se intalneasca cu liderul…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in este de parere ca potentiala intalnire intre presedintele american Donald Trump si liderul de la Phenian, Kim Jong Un, ar putea conduce la denuclearizarea Coreei de Nord, a declarat Kim Eui-kyeom, purtator de cuvant al Presedintiei de la Seul.

- Presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, considera ca o intalnire intre liderul american si omologul sau nord-coreean ar putea duce la renuntarea la programul de inarmare nucleara a Coreii de Nord, informeaza Reuters.

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a facut apel la Statele Unite si Coreea de Nord, joi, sa inceapa cat mai curand discutiile, argumentand ca pacea trebuie sa predomine. Wang Yi a facut aceste afirmatii in timpul unei conferinte de presa, din cadrul unei reuniuni anuale a parlamentului…

- Cele doua Corei au convenit sa organizeze un summit la frontiera comuna la sfarsitul lunii aprilie si sa deschida o linie de comunicatii de urgenta intre cei doi lideri, a anuntat marti emisarul sud-coreean Chung Eui-yong, consilier pentru securitate al presedintelui sud-coreean Moon Jae-in, dupa…

- Cele doua Corei au convenit sa organizeze un summit la frontiera comuna la sfarsitul lunii aprilie si sa deschida o linie de comunicatii de urgenta intre cei doi lideri, a anuntat marti emisarul sud-coreean Chung Eui-yong, consilier pentru securitate al presedintelui sud-coreean Moon Jae-in, dupa intalnirea…

- Masina de postat pe Twitter s-a intepenit. Donald Trump s-a inchis intr-o tacere neobisnuita pe reteaua de socializare in spectaculosul week-end de apropiere olimpica intre cele doua Corei. Sora liderului suprem Kim Jong-un a dus o ofensiva de farmec istorica fata de Sud la deschiderea Jocurilor de…

- Intr-o depesa despre defilarea militara care a avut loc joi la Phenian, agentia nord-coreeana oficiala de presa KCNA l-a prezentat pe ministrul Fortelor armate Kim Jong-gak ca fiind vicemaresal si director al Biroului Politic General - post care era detinut anterior de Hwang.Biroul Politic…

- Kim Yo Jong, sora liderului nord-coreean Kim Jong-un, ar urma sa-l invite pe presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-in, sa efectueze o vizita oficiala la Phenian, au precizat surse diplomatice pentru postul CNN.

- Aceasta expunere ar fi o incercare „de a speria americanii”, spune una dintre surse. Parada va include zeci de rachete intercontinentale Hwasong-15 pe care nord-coreenii le-au testat pentru prima oara la sfarsitul lui noiembrie 2017, spun sursele. Nici un nou test cu rachete in viitorul apropiat…

- Comunitatea internaționala nu ar trebui sa se lase „orbita” de recenta „ofensiva de șarm” a regimului de la Phenian in dialogul dintre cele doua Corei, avertizeaza ministrul de Externe al Japoniei, Taro Kono, scrie digi24.ro.

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba, presedintele…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba,…

- "SUA isi repeta promisiunea de a nu relaxa presiunea si sanctiunile maxime pana cand Nordul nu renunta la programele sale nuclear si balistic. Arunca apa rece intr-o atmosfera de reconciliere", se afirma intr-un comentariu publicat de ziarul citat. Criticile vin dupa ce Phenianul si Seulul…

- Moon Jae-in, președintele Coreei de Sud, a spus, miercuri, ca abordarea președintelui SUA, Donald Trump, a adus o contribuție uriașa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discuții cu reprezentanți ai Guvernului de la Seul.

- Moon Jae-in, presedintele Coreei de Sud, a declarat, miercuri, ca abordarea presedintelui SUA, Donald Trump, a adus o contributie uriasa la faptul ca regimul de la Phenian a acceptat sa poarte discutii cu reprezentanti ai Guvernului de la Seul, relateaza CNN. ”El a avut o contributie majora…

- Coreea de Nord și Coreea de Sub au convenit vineri sa organizeze primele discuții oficiale, dupa mai bine de doi ani, decizie care a venit la cateva ore dupa ce oficialii americani și sud coreeni au amanat un exercițiu militar asupra programelor nucleare din Phenian. In urma acestei decizii,…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a exprimat sambata satisfactia pentru apropiata reluare a dialogului dintre cele doua Corei, in semn de destindere diplomatica, si a adaugat ca doreste ca acesta sa continue dupa Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud, relateaza AFP."La momentul…

- Potentialele discutii intre cele doua Corei reprezinta "un lucru pozitiv", a declarat presedintele Donald Trump, joi, asumandu-si responsabilitatea pentru initierea unui astfel de dialog intre Administratia de la Seul si regimul de la Phenian, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Din nou controverse și discuții la Casa Alba dupa ultimul mesaj postat de președintele Trump pe Twitter. Mai exact, Sarah Sanders, purtatorul de cuvant al Casei Albe, a declarat, venind in apararea președintelui SUA, ca americanii ar trebui sa fie preocupati de starea mentala a lui Kim Jong-un, liderul…

- Președintele american Donald Trump a reacționat, marți, la avertismentul liderului de la Phenian, Kim Jong-un, care a afirmat intr-un mesaj de Anul Nou ca "butonul nuclear a fost in permanența pe biroul sau .

- Conform agentiei sud-coreene Yonhap, citata de BBC, canalul de comunicatii intercoreean va fi redeschis miercuri, la ora locala 15:30. Demersul are loc dupa ce liderul de la Phenian si-a exprimat disponibilitatea la dialog cu Seulul pe tema trimiterii unei delegatii la Jocurile Olimpice de…

- Kim Jong-un ameninta! Donald Trump este principala tinta a liderului nord-coreean. Liderul de la Phenian a indemnat luni Coreea de Nord sa produca in masa focoase nucleare si rachete balistice.A

- Cu putin inainte de decizia ONU, anuntata la orele 20.00 GMT, presedintele american, Donald Trump, in ultima vreme mai degraba elogios la adresa eforturilor depuse de China pentru a face presiuni asupra Coreii de Nord, a criticat vehement atitudinea Beijingului fata de Phenian.