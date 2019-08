Summit G7, Franța - Protestatari arestați. Apel la atacarea jandarmilor Cinci persoane, dintre care unele 'apartin miscarii ''Black blocs''' (persoane care poarta la proteste haine care sa le ascunda identitatea), au fost arestate luni dimineata in Franta din cauza unor apeluri pe retelele sociale de atacare a 'unui loc de gazduire' a jandarmilor cu prilejul summitul G7 de la Biarritz, a declarat marti o sursa apropiata anchetei, citata de AFP. Ancheta a plecat de la un mesaj postat de o femeie, domiciliata in sud-vestul Frantei si care se numara printre cei arestati. In mesaj era indicat un hotel rezervat pentru jandarmii mobilizati la summit. Celelalte… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

