- Cei doi sefi de stat urmeaza sa participe in orasul nipon la summitul celor 20 de tari cele mai industrializate din lume, care va incepe vineri. 'La fel ca voi, urmaresc cu mare ingrijorare problema actiunilor presedintelui brazilian (privind defrisarea) si, daca se va ivi oportunitatea, voi profita…

- Un membru al echipajului unui avion militar care transporta in avans delegatia presedintelui brazilian Jair Bolsonaro la summit-ul G20 din Japonia a fost arestat in sudul Spaniei cu 39 kg de cocaina in valiza sa, a indicat miercuri Garda Civila, relateaza AFP potrivit Agerpres. Marti, la jumatatea…

- Captura impresionata de metamfetamina confiscata de politia olandeza, saptamana trecuta, dupa o razie intreprinsa intr-o cladire de birouri din Rotterdam. Drogurile erau ascunse intr-o zona construita special, ascunsa de ochii curiosilor. Reusita stabileste, totodata, si un record pentru politistii…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro se va întâlni pentru prima data cu omologul sau chinez, Xi Jinping, în cadrul Summitul Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20), relateaza Mediafax citând Reuters. Întâlnirea dintre cei doi lideri va dura 40 de minute…

- Jair Bolsonaro, presedintele Braziliei, l-a vizitat pe Neymar la spitalul ortopedic din Brasilia, unde atacantul-vedeta a fost transportat dupa o accidentare la glezna dreapta care l-a facut sa rateze Copa America la fotbal, urmandu-i recuperare rapida, informeaza agentia EFE. Seful statului…

- Presedintele brazilian de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, a luat in primele cinci luni de mandat masuri care ameninta drepturile omului, potrivit unui raport publicat marti de Amnesty International, relateaza AFP. "Am urmarit indeaproape guvernul sau si, din pacate, ingrijorarile noastre incep sa fie…

- Un grup de soldati venezueleni a cerut marti azil la ambasada Braziliei la Caracas, in cursul unei revolte a militarilor impotriva presedintelui Nicolas Maduro, a facut cunoscut o sursa din cadrul presedintiei de la Brasilia, relateaza AFP. "Am primit mai multe cereri de azil din partea unor militari,…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro efectueaza incepand de duminica o vizita de trei zile in Israel, unde urmeaza sa aiba intrevederi in special cu premierul Benjamin Netanyahu, la putere de aproape 13 ani si care va candida pentru un al cincilea mandat in alegerile legislative prevazute pentru…