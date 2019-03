Stiri pe aceeasi tema

- Riscul iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana in absenta unui acord s-a redus, insa mai este de lucru in privinta votului din parlament asupra acordului incheiat de premierul Theresa May si blocul comunitar, a afirmat luni ministrul de externe britanic Jeremy Hunt, potrivit

- "Regretam rezultatul votului din aceasta seara si suntem dezamagiti ca Guvernul britanic nu a fost in stare sa obtina majoritatea pentru acordul negociat (...). Uniunea Europeana a facut tot ce este posibil pentru ajungerea la un acord. Date fiind clauzele suplimentare de garantare oferite de UE in…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt a afirmat marti ca Uniunea Europeana da semnale ''pozitive in mod justificat'' referitoare la schimbari ale acordului Brexit, ceea ce ar putea-o ajuta pe sefa executivului Theresa May sa obtina sprijinul parlamentului de la Londra, informeaza Reuters preluata…

- Uniunea Europeana a anuntat ca Marea Britanie ar putea avea un nou acord Brexit, dupa ce Parlamentul britanic l-a respins in mod coplesitor pe cel negociat de premierul Theresa May, dar numai daca Londra isi schimba cerintele cheie, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Adresandu-se miercuri…

- Brexit-ul ar putea sa nu aiba loc daca acordul de retragere convenit de premierul britanic Theresa May si Uniunea Europeana este respins saptamana viitoare de parlamentul de la Londra, a declarat vineri secretarul de stat britanic pentru afaceri externe si Commonwealth, Jeremy Hunt, potrivit Reuters.…

- Premierul britanic Theresa May va gasi o cale prin care acordul referitor la Brexit sa fie aprobat de Parlamentul de la Londra, a dat asigurari, miercuri. ministrul de externe Jeremy Hunt, cu ocazia unei vizite in Singapore. Decizia premierului de a amana votul parlamentar programat in decembrie,…