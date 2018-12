Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 300.000 de sirieni care se refugiasera in Turcia s-au intors in Siria dupa doua operatiuni militare turce desfasurate in aceasta tara in 2016 si 2017, a anuntat ministrul turc de interne Suleyman Soylu, informeaza sambata AFP. Numarul de sirieni refugiati in Turcia "care s-au intors…

- Presedintii turc Recep Tayyip Erdogan si iranian Hassan Rohani au convenit, intr-o intalnire, joi, la Ankara sa consolideze cooperarea intre tarile lor cu privire la Siria, insa s-au abtinut sa reactioneze fata de decizia Washingtonului de a se retrage din Siria, relateaza AFP, potrivit News.ro.Intalnirea…

- 'Retragerea din Siria nu a fost o surpriza. Am facut campanie ani de zile pentru asta si, acum sase luni, cand mi-am dorit foarte mult sa fac asta public, am fost de acord ca trupele americane sa mai ramana (in Siria). Rusia, Iranul, Siria si altii sunt inamicul local al SI. Noi le facem treaba.…

- Rusia, Iranul si Turcia se apropie de incheierea unui acord cu privire la alcatuirea unei comisii constitutionale siriene, care ar urma sa permita adoptarea unei noi Constitutii si organizarea unor alegeri in aceasta tara devastata de aproape opt de ani razboi sangeros, au declarat marti, la Geneva,…

- Turcia va lansa o noua misiune militara in nordul Siriei, in cateva zile, care va viza luptatorii militiei kurde, care sunt sustinuti de trupe americane, la est de Eufrat, a declarat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, miercuri, potrivit Reuters.

- Intalnire la nivel inalt la Istanbul, unde cancelarul german discuta cu presedintii din Franta, Rusia si Turcia despre situatia din Siria. Liderii celor 4 tari vor sa isi armonizeze actiunile dupa incheierea conflictelor armate.

- La inceputul lunii septembrie, guvernele Rusiei și Siriei au avertizat Statele Unite ca vor desfașura „operațiuni antiteroriste" in apropierea garnizoanei americane de la baza Al-Tanf, in sud-estul țarii. Sute de puscasi marini americani ocupa baza incepand cu anul 2016. Ca raspuns la aceste amenințari,…

