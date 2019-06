Summit 30 iunie 2019. Tusk: Consiliul European a decis

Oficialii țarilor membre UE se vor reuni in data de 30 iunie in cadrul unui summit organizat pentru alegerea viitorilor lideri europeni, dupa ce niciun candidat nu a reușit sa obțina susținere majoritara in urma intalnirii de joi, a transmis Donald Tusk, președintele Consiliului European.

„Consiliul European a decis ca avem nevoie de lideri care sa reflecte diversitatea Uniunii Europene. Ne vom intalni din nou in data de 30 iunie. Intre timp, voi continua consultarile, inclusiv cu Parlamentul European", a declarat Donald Tusk.

Liderii europeni urmeaza sa decida presedintii Consiliului…