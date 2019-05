Sumit Sibiu. Diaconu, scrisoare către UE: Măi, fetițo... ”Draga mea Uniune Europeana, iți mulțumesc ca ai trecut pragul țarii mele exact in ziua in care țara mea iși celebreaza independența. Pe 9 mai 1877, sesiunea extraordinara a Adunarii Deputaților a proclamat independența Romaniei. Mihail Kogalniceanu, un adevarat patriot roman, a ținut un discurs memorabil. „Suntem independenți, suntem o națiune de sine statatoare!", a spus Kogalniceanu. Poate ca nu ai știut ca Romania este o țara independenta și suverana. Poate ca nici de Kogalniceanu nu ai auzit. Dar pentru ca e și ziua ta azi, voi fi mai ingaduitor cu tine decat meriți. Voi spune ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

