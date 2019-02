Sumele pot ajunge pana la 1.000 de lei pe luna! Conditiile care trebuie indeplinite. Bursele care sunt acordate in anul scolar 2018-2019

Stiri pe aceeasi tema

- Scoala Gimnaziala Nr. 14. cu sediul in Constanta, strada Dumbraveni nr. 2, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada determinata a functiei contractuale de executie, temporar vacante, de informatician 0.5 norma.Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs…

- Anul scolar 2018-2019 este structurat pe doua semestre: semestrul I - 10 septembrie 2018 - 1 februarie 2019 si semestrul al II-lea - 11 februarie 2019 - 14 iunie 2019. Vacantele elevilor in anul scolar 2018-2019 sunt aceleasi ca in fiecare an, respectiv vacanta de iarna ( 22 decembrie 2018 - 13 ianuarie…

- Se reintroduce admiterea la liceu? Vezi din ce an scolar elevii vor avea de noi exemene Oferte Early Booking pana la 31 ianuarie! Profita acum! Admiterea la liceu ar putea fi reintrodusa incepand cu anul școlar 2020-2021 in situatia in care parlamentul va aproba o modificare la legea educației, propusa…

- Patru linii noi circula, de luni, la Timișoara. STPT a pornit transportul școlar, la mai bine de un an de cand primaria a cumparat primele autobuze de mici dimensiuni. A pus la dispoziția elevilor doar patru minibuze, deși municipalitatea a achiziționat 20, cu 560.000 de lei bucata, iar ideea…

- Elevii si grupele din învatamântul se întorc la scoala dupa o vacanta de trei saptamâni. Cursurile încep în data de 14 ianuarie 2019, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.

- Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare din Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5 organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale vacante, de consilier, grad IA in cadrul Serviciului Reglementare si Supraveghere Reactoare…

- Cele trei grupuri majore de cauze ale abandonului școlar din România sunt pedagogice, financiare și personale, potrivit raportului de fundamentare al programului &"Școala dupa Școala&", publicat de Secretariatul General al Guvernului.

- 4.730 de elevi din Sectorul 4 vor primi burse in valoare totala de 3.729.200 de lei. Bursele de performanța, cele de merit și de studiu, dar și bursele de ajutor social care vor fi achitate sunt aferente semestrului I al anului școlar 2018 – 2019. Potrivit unei hotarari a Consiliului…