Stiri pe aceeasi tema

- Sume exorbitante sunt decontate pentru cazarea bolnavilor de spitalele din Romania din bugetul Casei Nationale de Asigura de Sanatate (CNAS). Deconturile pentru cazare nu includ costul aferent medicamentelor, investigatiilor si procedurile medicale si hranei bolnavului, care sunt decontate separat.

- PSD o va propune pe Viorica Dancila pentru functia de premier. Nascuta in Teleorman, Dancila a ajuns liderul europarlamentarilor PSD cu sustinerea lui Liviu Dragnea. Ecaterina Andronescu si Mihai Fifor au refuzat nominalizarea pentru Palatul Victoria. Maine, Iohannis a chemat partidele la consultari,…

- Premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, au avut o discuție referitoare la demisiile din MAI, plecand de la cazul polițistului pedofil. Liderii PSD au dortit sa afle, inca o data, ce au dus la tensiunile dintre premier și ministrul de Interne, moment in care discuțiile…

- ♦ Sumele mari platite la buget au fost influentate de profiturile mai mari, venind in contextul retoricii antibanci a guvernului. Bancile au platit in 2017 impozit pe profit de 641,5 mil. lei, dublu atat fata de nivelul bugetat pentru anul trecut, cat si comparativ cu suma incasata…

- Liderii PSD se vor reuni, luni, la București. Sedinta a fost solicitata de mai multi lideri ai formațiunii, pentru transarea situatiei generate de conflictul dintre premierul Mihai Tudose si presedintele partidului, Liviu Dragnea. In contextul tensiunilor dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de…

- Arron Banks, cofondatorul miscarii pro-Brexit Leave.EU, este de acord cu sugestia politicianului nationalist Nigel Farage de organizare a unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana.Omul de afaceri Arron Banks, cofondatorul miscarii Leave.EU (IesimdinUE),…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan sustine ca scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, ea solicitand public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. ”Salariile profesorilor sunt amanate la plata din cauza nepriceperii guvernului PSD! Scolile au primit o instiintare…

- "Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi atunci si pe care eu am sustinut-o si cred ca ar fi un pas inapoi pentru ca ii da presedintelui partidului o legitimitate foarte mare. Asta nu are nicio legatura cu demiterea…

- Sedinta Comitetului Executiv al PSD programata pentru luni ar urma sa aduca, potrivit surselor STIRIPESURSE.RO, o serie de schimbari radicale in Statutul partidului. CEX-ul PSD ar urma insa sa-i aduca fata in fata pe Liviu Dragnea si pe Mihai Tudose. Mai multe surse politice sustin ca Tudose a castigat…

- In PSD lupta pe cine supraviețuiește din actualul Executiv, cum, in ce formula, pe ce funcții și cine iși va impune favoriții, a ajuns in faza preliminara a jocului cu cuțitele pe masa. Urmeaza faza evaluarii Executivului Tudose, iar gruparile din PSD au inceput sa joace tare, pentru a testa apele…

- Pamantul ar putea scapa de incalzirea globala dupa ce se va confrunta cu O noua epoca de gheața in urmatorii 10 ani, anunța oamenii de știința. Un astfel de fenomen s-a mai produs și la sfarșitul secolului XVII, scrie Metro.co.uk. Planeta Pamant ar putea fi martora unei mini epoci de gheața in 2030,…

- Donatiile pentru Cumintenia Pamantului "vor fi returnate" Persoanele care au facut donatii pentru cumpararea de catre stat a operei "Cumintenia Pamântului" de Constantin Brâncusi vor primi banii înapoi, potrivit unei ordonante de urgenta a guvernului, publicata deja în…

- Saptamana trecuta, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat a noua serie de sanctiuni pentru a constrange Phenianul sa renunte la programele sale nuclear si balistic interzise, dar si la lansarile de satelit. "Am aflat recent pe diferite canale ca Nordul a terminat un nou satelit numit Kwangmyongsong-5",…

- Erau cunoscuti in Romania ca „spionii de la Buzau“, „comandourile lui Trutulescu“ sau „parasutistii de la cercetare-diversiune“ si aveau misiunea, pe timp de pace, de a se strecura in unitatile militare pentru a le vana vulnerabilitatile. In decembrie 1989, s-au amestecat timp de patru zile printre…

- Românilor nu le pasa de legea antifumat, însa autoritațile le-au demonstrat ca pot amenda asemenea comportamente. De exemplu, numai la Timișoara au fost date zeci de amenzi. Sumele variaza între 100 și 5000 de lei.

- Unul dintre scopurile unei misiuni pe Luna a japonezilor este montarea primului panou publicitar la suprafata satelitului natural al Pamantului, pe care firma vrea sa proiecteze logo-urile sponsorilor, cu Terra pe fundal.

- Marea Britanie a facut ‘suficiente progrese’ in clarificarea a trei aspecte esentiale ale Brexitului, a decis vineri UE 27 (UE fara Marea Britanie – n.r.), liderii europeni dandu-si acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie, anunta agentiile internationale. ‘Liderii…

- Economia orasului Bruxelles ar fi beneficiat de venituri cuprinse intre 100 de milioane si 123 de milioane de euro daca ar fi gazduit meciuri din cadrul Campionatului European de fotal din 2020, potrivit unui studiu efectuat de un student al Solvay Brussels School, citat de presa belgiana.La…

- Primarul din Bengești- Ciocadia este suparat ca de doi ani nu a semnat niciun contract pe PNDL. In plus, i-a scazut și salariul odata cu aplicarea Legii Salarizarii Unitare. Victor Geogia a reacționat, dupa ce liderii PSD Targu-Jiu, Aurel Popescu și Adrian Tudor au declarat, zilele trecute,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a fost ieri la Tribunalul Vrancea. Vizita a avut loc ieri dupa-amiaza și a fost una foarte scurta. Purtatorul de cuvant al Tribunalului Vrancea, Carmen Danțiș, ne-a confirmat informația și ne-a spus ca a fost vorba de o vizita neoficiala. …

- Cateva dintre organizatiile civice care au participat si participa la protestele contra aliantei PSD-ALDE de la guvernare au demarat consultari cu partide de opozitie pentru a gasi modalitati de combatere a actiunilor nedemocratice ale puterii, potrivit unor surse HotNews.ro. La aceste consultari…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro recurge la monedele virtuale pentru a scapa de sanctiunile financiare impuse de SUA anuntand lansarea “petro“, o criptomoneda bazata pe rezerve petroliere, in scopul sustinerii unei economii aflate in pragul colapsului, relateaza Reuters. Liderul a…

- Compania a confirmat pentru BBC ca membrii echipajului au fost martorii a ceea ce se crede ca a fost reintrarea rachetei in atmosfera Pamantului. De asemenea, compania a precizat ca nicio ruta de zbor nu a fost modificata ca urmare a incidentului. Pe 29 noiembrie, Coreea de Nord a testat o…

- Imparatul Akihito, aflat pe tron de aproape trei decenii, va fi inlocuit de fiul sau pe 30 aprilie 2019, prima abdicare a unui monarh japonez din ultimele doua secole. Un consiliu imperial format din parlamentari, membri ai casei imperiale si judecatori ai curtii supreme, prezidat de premierul Shinzo…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat din nou puterea, la receptia de Ziua Nationala de la Palatul Cotroceni, spunand ca de teama justitiei si a statului de drept, unii inventeaza scenarii despre un altfel de stat, scenarii care nu folosesc deloc viitorului tarii. „De teama Justitiei si a statului…

- Restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule și taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se va face pana cel tarziu pana la 31 decembrie 2018, iar pentru timbrul de mediu pentru autovehicule pana la 31 martie…

- Procesul de recalculare a pensiilor din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este finalizat in proportie de 80 la suta, iar in luna decembrie vor primi diferenta de bani, dupa recalculare, aproape 16.000 de persoane cu pensia de pana in 7.000 de lei.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, i-a criticat, in ședința BEX de luni a partidului, pe liderii PNL Ialomița și PNL Prahova, Tinel Gheorghe și Iulian Dumitrescu pentru slaba organizare a manifestațiilor de strada din zilele citirii și votului moțiunii de cenzura impotriva Cabinetului Tudose in plenul…

- 2018, anul cutremurelor devastatoare? Pamantul si-a incetinit viteza de rotatie In 2018 ar putea avea loc cutremure devastatoare din cauza incetinirii vitezei de rotatie a Pamantului, cele sase cutremure puternice din acest an fiind doar inceputul, avertizeaza specialistii in fizica pamantului.…

- Iohannis, despre statul paralel: Este o gluma destul de proasta. Nu ma tem absolut de o suspendare Presedintele Iohannis a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca nu se teme de suspendarea din functie, adaugand ca nu crede ca romanii si-ar dori un asemenea lucru si raspunzand astfel unei intrebari legate…

- Fiscul alearga sa recupereze datorii vechi de 5 ani ca sa adune bani la buget. In jur de 200.000 de romani au primit anul acesta inștiințari de plata, prin care sunt somați sa iși achite contribuția la sanatate pentru anul 2012. Printre datornici sunt și oameni care susțin că sunt în…

- Liderii PSD au declarat razboi „statului paralel“, noul dusman al formatiunii, care ar detine, de fapt, puterea. Realitatea e alta. PSD are toate parghiile: Guvernul, Parlamentul si aproape toate institutiile, cu exceptia serviciilor secrete, a magistraturii si Presedintiei.

- Suma platita in contul principalelor beneficii de asistența sociala a depașit in septembrie 815 milioane lei, din care 774,28 drepturi curente și 40,75 milioane lei alte plați, conform statisticilor Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Cea mai mare suma a fost platita pentru alocația…

- Seismologul Gheorghe Marmureanu, directorul onorific al Institutului Național de Fizica a Pamantului, da asigurari ca in Vrancea nu va avea loc un cutremur de mare magnitudine, mai devreme de 2040-2041, bazandu-se pe statistica ultimilor 300 de ani.

- Cei cativa protestatari au inceput sa huiduie in momentul in care Liviu Dragnea si Mihai Tudose au sosit la hotelul din Baile Herculane unde se desfasoara sedinta CExN al PSD. Presedintele PSD si premierul nu au avut nicio reactie. Singurul social-democrat care a purtat un scurt dialog cu…

- Din rațiuni financiare, așa cum se intampla adesea in al doilea eșalon de baschet din țara, echipele cad de acord in privința inversarii statutului de gazda. Iar asta pentru evitarea unor calatorii lungi și a cheltuielilor pe masura. Astfel incat, formația lor avand de jucat in etapa a IV-a a turului…

- Circa 800 de persoane au protestat, vineri, in fața sediului Prefecturii Timiș, impotriva masurilor recent adoptate de guvern privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, scaderea impozitului pe venit de la 16 la 10 la suta și introducerea unei taxe de solidaritate pentru angajator,…

- Astfel, CCR a dezbatut, joi, in cadrul controlului anterior promulgarii, obiectia de neconstitutionalitate referitoare la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, obiectie formulata de un numar de 50 de deputati…

- Fizicianul Stephen Hawking spune ca omenirea va transforma Pamantul intr-o minge de foc. Hawikng spera ca pana atunci, pamantenii vor ajunge sa locuiasca pe alte planete. Suprapopularea și consumul de energie va pune capat vieții pe Pamant, spune fizicianul Stephen Hawking care mai arata și ca pana…

- Liderii PSD au o noua intalnire la Vila Lac, marti seara, surse social-democrate spunand ca este vorba despre o petrecere data de premierul Mihai Tudose, a carui onomastica este miercuri.La intalnirea de la Vila Lac participa liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si membri ai…

- Sedinta de urgența in coaliție, in contextul masurilor fiscale anuntate de Executiv. Liderii PSD-ALDE se reunesc, incepand cu ora 14.00, la Vila Lac 1.La ora transmiterii stirii, premierul Mihai Tudose a ajuns deja la Vila Lac 1.Din cauza acestei sedinte extraordinare a coalitiei de guvernare,…

- Noua Caledonie organizeaza un referendum pentru a se rupe de Franța. Acesta urmind sa aiba loc in anul 2018 și are acordul guvernului de la Paris, scrie bbc.com. Liderii caledonieni au discutat la Paris, noua ore cu miniștrii francezi, iar concluziile la care au ajuns ar putea deschide calea spre…

- Liderii catalani au aparut joi in fața instanței iar procurorii au solicitat magistraților arestarea a opt dintre aceștia. Procurorii spanioli au solicitat magistraților arestarea a opt dintre miniștrii fostului executiv catalan. Noua dintre membrii demiși de Madrid au fost prezenți la Curtea Suprema,…

- Potrivit proiectului, semnat de primarul general Gabriela Firea, pentru familia monoparentala al carei venit mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 de lei inclusiv, ajutorul ar putea fi in cuantum de: 300 de lei pentru familia cu un copil, 600 de lei pentru familia cu doi copii,…

- Sociologul Mirel Palada prezinta date din cel mai nou sondaj realizat de Sociopol. Potrivit acestuia, PSD este afectat de luptele interne, iar Liviu Dragnea si Mihai Tudose s-au prabusit in topul increderii.Vezi si: Daniel Morar ar putea fi audiat in Parlament. Fostul sef DNA, conflict cu…

- Alocatiile pentru sustinerea familiei, platite in septembrie 2017, au totalizat 39,11 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 159,60 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS).

- O echipa de cercetatori de la Universitatea Yale a descoperit un depozit fosilifer de microfosile in nordul Mongoliei care poate ilustra o imagine mult mai clara a trecerii de la microorganisme la animale in trecutul geologic al Pamantului.

- Prezenta celor patru demnitari la reuniunea sindicatului din sanatate survine in conditiile in care angajatii din domeniul sanitar sunt nemultumiti de cuantumul majorarilor salariale pe care le vor primi. Peste 5.000 de angajati din sistemul sanitar au protestat, pe 19 octombrie, nemultumiti de eliminarea…

- Peste 200 de persoane s-au constituit, pana la ora transmiterii acestei stiri, intr-un litigiu colectiv impotriva Omnia Turism; compania si statul roman, prin Ministerul Turismului, urmand sa fie date in judecata, a declarat, pentru MEDIAFAX, avocatul Adrian Calin Cuculis. „Noi avem peste…