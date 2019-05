Sumele alocate apararii cresc in intreaga lume. SUA si China au cele mai mari bugete, Rusia coboara 2 locuri

Stiri pe aceeasi tema

- Ne aflam pe locul 40 cu cheltuieli de 4,6 mld dolari Cheltuielile militare ale Romaniei au crescut cu 18% in 2018 fața de anul precedent, ajungand la 4,6 miliarde de dolari, sau 1,9% din PIB-ul național. Comparativ cu anul 2009, cheltuielile pentru aparare ale Romaniei au inregistrat o creștere de 112%…

- Echipa masculina de sabie a României a ocupat locul 8 în proba juniorilor, luni, la Campionatele Mondiale de scrima pentru cadeti si juniori de la Torun (Polonia), potrivit site-ului Fencing Time, citat de Agerpres.Tricolorii, în componenta Rares Ailinca, George Dragomir, Andrei…

- Germania isi va majora cheltuielile de aparare la 1,5% din PIB pana in 2024 si ulterior va viza tinta de 2% stabilita de NATO, a declarat joi ministrul apararii, Ursula von der Leyen, la o zi dupa ce Washingtonul a sporit presiunea asupra Berlinului in legatura cu bugetul

- Statele Unite au initiat joi, prin transferul a peste 300 de militari in Germania, o serie de teste privind noua strategie de mobilizare rapida a trupelor in Europa in scopul suplimentarii efectivelor pentru descurajarea unei posibile agresiuni a Rusiei, potrivit Mediafax.Peste 300 de militari…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte zeci au fost ranite in urma unui incendiu produs sambata dimineata intr-un spital din orasul Duisburg, situat in vestul Germaniei, anunta autoritatile, citate de publicatia Der Westen, potrivit Mediafax.Incendiul a izbucnit sambata la ora 6.30 (7.30,…

- Vanzarile grupului francez Auchan Retail din 2018 au scazut cu 3,3% la cursul de schimb actual (0,5% la cursul de schimb constant), pana la 50,3 miliarde de euro. De asemenea, vanzarile like-for-like au scazut cu 2,4%. Potrivit IGD, vanzarile au scazut in fiecare regiune in care opereaza Auchan Retail.…

- Asta rezulta dintr-o analiza facuta de Euronews. Cheltuielile militare globale au depasit 2% din PIB-ul planetei. Analiza a folosit bugetele celor 172 de state prezente in baza de date a Institutului International de Cercetare a Pacii din Stockholm.

- Costurile brevetarii invențiilor românești sunt de peste doua ori mai mari decât în Germania și de trei ori mai mari decât în Polonia, iar procedurile noastre de doua ori mai lungi decât în Coreea de Sud, arata o analiza prezentata de Andreea Paul, președintele…