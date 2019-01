Violeta Stoica Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Prahova (DGASPC) incearca sa recupereze, prin intermediul Agențiilor de Finanțe Publice, sumele care au fost incasate necuvenit, in special de catre rude sau de catre reprezentanții legali ai persoanelor cu handicap. Potrivit reprezentanților DGASPC, ca urmare a unui control al Curții de Conturi desfașurat anul trecut privitor la dosarele care prezentau suspiciuni de eroare sau de frauda in procesul de stabilire și plata a indemnizațiilor sau de acordare a unor facilitați pentru persoanele cu dizabilitați, in situațiile…