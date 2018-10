Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) a dat publicitații cel mai nou sondaj – de tip Omnibus (septembrie-octombrie). Sondajul a fost realizat in perioada 20 septembrie – 1 octombrie pe 1067 de persoane la domiciliul respondenților. Astfel, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri,…

- Un nou-nascut schimba regulile casei: va trebui sa faci curațenie mai des, sa ai mainile mereu curate, sa supraveghezi atent animalele de companie. Iata ce alte reguli de igiena trebuie respectate cu rigurozitate atunci cand ai un bebeluș. Este important sa te speli pe maini inainte de a veni in contact…

- O ploaie autentica de toamna s a abatut asupra Constantei, duminica dimineata. Gradele scad de la o zi la alta si se pare ca vara nu mai da semne de intoarcere.Meteorologii anunta ploi in perioada 17 19 septembrie, in Dobrogea. ...

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, intr-un interviu pentru Digi 24, ca daca ar fi vorbit despre Romania in discursul despre Starea Uniunii sustinut miercuri, mesajul nu ar fi fost unul pozitiv in totalitate, el aratand ca crede in continuare ca Romania si Bulgaria trebuie…

- Jucatorii din ATP au de infruntat o noua regula la turneul de Mare Șlem de la US Open in urma implementarii regulii celor 25 de secunde dintre puncte. Concret, jucatorii aflați la serviciu nu au voie sa depașeasca 25 de secunde intre finalul unui punct și momentul in care servesc pentru urmatorul schimb.…

- Conducerea Administratiei Parcului Natural Vanatori-Neamt a lansat un nou concurs in cadrul caruia publicul este invitat sa gaseasca un nume pentru un pui de zimbru din rezervatie. Regula concursului este ca numele propus sa inceapa cu particula ‘Ro’. Pentru a se inscrie in competitie, doritorii trebuie…

- Meghan Markle s-ar simți frustrata de unele reguli stricte din cadrul familiei regale britanice, cum ar fi preferința reginei Elisabeta a II-a ca femeile sa poarte fuste sau rochii in loc de pantaloni.