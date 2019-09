Stiri pe aceeasi tema

- FCSB caștiga sume foarte mari din sponsorizari. Gigi Becali, patronul echipei, a dezvaluit ca formația sa incaseaza in jur de 4 milioane de euro/ sezon. Suma este una impresionanta și acopera o parte buna din bugetul anual al vicecampioanei.Cea mai mare suma este incasata de FCSB de la sponsorul…

- Arabia Saudita ia in considerare toate opțiunile, inclusiv un raspuns militar, ca urmare a atacurilor ce au vizat rafinarii saudite și care ii sunt atribuite Iranului, a informat joi ministrul saudit de Externe, Adel al-Jubeir, relateaza site-ul postului BBC.Deși Arabia Saudita iși dorește…

- Mama Luizei Melencu a fost amendata de DIICOT cu suma de 5.000 lei pentru ca nu s-a prezentat, joi, la sediul Direcției, deși a fost citata pentru a i se preleva probe biologice, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.Surse judiciare au precizat, pentru MEDIAFAX, ca Monica Melencu a…

- Un barbat a murit si mai multe persoane au fost ranite, joi, in urma unui accident rutier produs pe DN 7, in localitatea Valea Ursului, circulatia intre Pitesti si Ramnicu Valcea fiind blocata pana la finalizarea interventiei echipelor de salvare si a cercetarilor efectuate de politisti.Citește…

- Samir Handanovic este, la 35 de ani, in cea mai buna forma a carierei. Portarul lui Inter este unul dintre oamenii de baza ai echipei și poate pune umarul la o performanța așteptata de sezoane bune de fanii milanezilor, titlul in Serie A, anunța MEDIAFAX.Citește și: Andrei Caramitru ii ataca…

- Alexandru Mitrița (24 de ani) s-a adaptat rapid la noua sa echipa, New York City FC, iar americanii il considera un adevarat star, anunța MEDIAFAX.Dupa numai șapte luni petrecute in „Big Apple”, cota lui a explodat. In februarie, Mitrița valora 3.5 milioane de euro. Acum, conform Transfermarkt,…

- FCSB a ajuns la un buget anual de cheltuieli de peste 10 milioane de euro. Daca nu va ajunge in grupele Europa League, atunci nu se va mai putea autofinanța. Guimaraes - FCSB va avea loc joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Protv. Meciul cu Guimaraes poate fi unul decisiv pentru…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, vineri, ca a transmis spre publicare in cadrul platformei de achizitii publice, SICAP, anuntul de participare aferent constructiei tunelurilor pentru ursi de pe autostrada Lugoj – Deva, evaluat la 296 milioane euro, fara…