Stiri pe aceeasi tema

- A fost o vara plina de activitate la UPT, in așteptarea studenților care vor trece pragul instituției in noul an academic. S-au facut reparații necesare, lucrari de modernizare și reimprospatare a cladirilor aflate in componența universitații, astfel incat studenții sa beneficieze de condiții…

- Baschetbalistii de la SCM Timisoara au revenit din vacanta si s-au intalnit in formula aproape completa pentru a face vizita medicala.... The post SCM Timisoara incepe pregatirea in vederea noului sezon appeared first on Renasterea banateana .

- Adrian și Dragoș Paval fac o investiție spectaculoasa in Romania! Frații 'Dedeman',proprietarii celui mai mare retailer de bricolaj și cel mai mare business dezvoltat de antreprenori romani au investit in...Citește AICI in ce au investit frații 'Dedeman' in Romania, dar și despre ce suma este…

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta dupa-amiaza, pe str. Stan Vidrighin, fiind provocat de un barbat mort de beat. Un șofer in varsta de 64 de ani, care conducea pe str. Stan Vidrighin din Timișoara, a intrat cu mașina in autoturismul aflat in fața sa, dupa ce a nu a pastrat distanța regulamentara.…

- Robert Kristof a reușit sa-și puna bani frumoși deoparte: are aproape 123.000 de lei in trei conturi, la care se adauga 465 lei, 10 euro și aproape 1 dolar. A reușit sa-și creasca economiile de anul trecut, cand avea doar 85.000 de lei, 43 de cenți și 800 de dolari. City manager al Timișoarei…

- Echipa feminina de handbal CSM Bucuresti va participa la trei turnee amicale in strainatate pentru a pregati startul in noul sezon, programat pe 25 august cu meciul contra echipei SCM Ramnicu Valcea, in Supercupa Romaniei, se precizeaza intr-un comunicat al vicecampioanei nationale. Primul turneu de…

- Lotul echipei de rugby CSM Suceava s-a reunit la finele saptamanii trecute la stadionul Unirea pentru pregatirea unui nou sezon in Divizia Naționala. Formația pregatita de antrenorul Marius Colțuneac a reinceput pregatirea cu antrenamente de reacomodare la efort, urmand ca-n perioada urmatoare sa se…

- Deținatoarea Cupei Romaniei la handbal masculin, SCM Politehnica Timișoara, suna reunirea pentru pregatirea noului sezon. Handbaliștii alb-violeți se vor intalni pentru prima data joi, 18 iulie, de la ora 18.00, pentru a relua pregatirile. Locul in care va avea loc reunirea urmeaza sa fie stabilit,…