Sumă URIAȘĂ în bancomatul aruncat în aer la Braşov. Tâlharii au furat toți banii și sunt de negăsit O suma colosala era in bancomatul aruncat in aer la Brasov, vineri noaptea. Talharii sunt de negasit si cel mai probabil au furat toti banii, dupa ce au aruncat in aer sucursala CEC Bank. O explozie teribila a cutremurat in nopate un bloc din Brasov si sediul unei sucursale bancare de la parter a fost facut praf. Bancomatul de la intrare a fost distrus in intregime si banii din el furati. Conform unor informatii oferite de angajati ai sucursalei, la ora 16:00, vineri, cand banca a inchis, mai erau in bancomat 160.000 de lei. In mod normal, bancomatul ar fi trebuit sa fie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii fac cercetari dupa ce, in noaptea de vineri spre sambata, in municipiul Brasov, bancomatul unei unitati bancare a fost dislocat in urma unei explozii, au informat reprezentantii Inspectoratul de Politie Judetean citati de Agerpres.ro 39; 39;In data de 29.12.2018, ora 3.34, Dispeceratul IPJ…

- Politistii fac cercetari dupa ce, in noaptea de vineri spre sambata, in municipiul Brasov, bancomatul unei unitati bancare a fost dislocat in urma unei explozii, au informat reprezentantii Inspectoratul de...

- Conform newsbv.ro, atacul a avut loc la un sediu CEC Bank, din cartierul Valea Cetații, iar locuitorii din zona au fost treziți din somn de o explozie puternica, in jurul orei 4:00.La fața locului sunt echipele operative de la Poliție și specialiștii in dispozitive pirotehnice.

- Mai mulți indivizi au incercat sa dea o spergere in Brașov, la un ATM situat in cartierul Racadau. Potrivit Digi 24, aceștia au aruncat in aer bancomatul! Tentativa de spargere a avut loc in jurul orei 4 dimineața. Indivizii au fugit de la fața locului, dupa declanșarea alarmei, nefiind clar la aceasta…

