Sumă uriașă de bani pentru o copie a primei cărți cu "Harry Potter" Un exemplar din prima editie a primei carti din seria "Harry Potter" este asteptat sa se vanda pentru o suma care ar ajunge la 30.000 de lire sterline la licitatie, dupa ce a fost pastrat intr-o servieta timp de peste 20 de ani, informeaza Press Association. Un exemplar cartonat din 1997 al cartii "Harry Potter And The Philosopher's Stone" a fost oferit unei familii din Lancashire, care l-a tinut inchis intr-o servieta, cu intentia de a-l pastra ca mostenire de familie. Dupa ce a auzit insa despre un alt exemplar din prima editie a primei carti din cunoscuta serie a lui J.K. Rowling… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

