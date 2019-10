Stiri pe aceeasi tema

- O sticla de whisky din „Sfantul Graal” al whisky-urilor a fost vanduta pentru suma record de 1,45 milioane de lire sterline, sau circa 1,7 milioane de euro, a declarat, vineri, casa de licitatii...

- Operatorul britanic Thomas Cook a anuntat intrarea in faliment in data de 23 septembrie, dupa ce nu a putut strange fondurile necesare pentru supravietuire, in conditiile in care datoriile depaseau 1,7 miliarde de lire sterline, citeaza Agerpres. Aparand in fata unui comitet al Parlamentului…

- Ministerul Agriculturii vrea sa le dea fermierilor 284,97 milioane lei (60 milioane euro) in 2020 drept ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate, arata un proiect de Hotarare publicat pe site-ul ministerului si consultat de News.ro.Citește…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 500 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 34 luni, la un randament mediu de 3,51% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Valoarea…

- Artistul stradal Banksy, al carui tablou "Devolved Parliament" care infatiseaza Camera Comunelor ca fiind plina de cimpanzei si care a fost adjudecat joi la Sotheby's pentru 10 milioane de lire sterline, a spus ironic ca ii pare rau ca nu il mai detine, potrivit news.ro."Devolved Parliament"…

- Lucrarea in care artistul britanic Banksy a prezentat Camera Comunelor ca fiind plina de cimpanzei a fost pictata in 2009 de artistul despre care se stie ca este originar din Bristol. Alex Branczik, reprezentant al Sotheby's, a spus ca Banksy „a infruntat problemele cotidiene arzatoare". Banksy a creat…

- Lucrarea "Devolved Parliament", semnata Banksy, a fost adjudecata in cadrul licitatiei de arta contemporana organizata joi de Sotheby's contra sumei de 9,9 milioane de lire sterline, stabilind un nou record pentru artist, scrie news.ro.Lucrarea in care artistul britanic Banksy a prezentat…

- Sir Cliff Richard a ajuns la o intelegere cu BBC dupa ce a intentat proces retelei de televiziune pentru incalcarea dreptului la viata privata, iar aceasta ii va plati 2 milioane de lire sterline pentru a acoperi costurile de judecata.