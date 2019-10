Stiri pe aceeasi tema

- Agitație mare, in aceasta dupa amiaza, la Primaria orașului Gataia dupa ce procurorii DNA și polițiștii de la DGA au descins in instituție. ”Este o percheziție in biroul secretarului primariei. Cei de la DNA mi-au aratat un mandat de percheziție și le-am permis accesul”, a declarat, pentru PRESSALERT.ro,…

- UPDATE, ora 12:26 – Sase persoane au fost ranite in urma unui grav accident produs in județul Bacau. Impactul s-a produs intre un microbuz de transport persoane și un autoturism in satul Dumbrava, pe DN 2 Bacau – Roman. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Bacau, Andrei…

- Ceea ce pentru mulți pare doar o poveste desprinsa dintr-un roman, pentru tanti Georgeta este realitate. Doamna a descoperit secretul longevitații, astazi a implinit venerabila varsta de 100 de ani. Primaria comunei Razvad si Consiliul Local au premiat o doamna in varsta de 100 de ani. Este vorba…

- Aproximativ 600.000 de turiști care au cumparat pachete prin Thomas Cook au ramas blocați pe intreg mapamondul, in vreme ce Marea Britanie a demarat cea mai mare operațiune de repatriere pe timp de pace pentru a readuce in țara cei 150.000 de britanici aflați pe alte meleaguri. Operațiunea va costa…

- Complexul istoric „Minerul” , actualmente „Piata Millenium”, a fost readusa in patrimoniul Baii Mari. Administratia locala va despagubi cu suma de 9 milioane lei pe proprietarii acestui imobil situate in centrul vechi al orasului. „Exproprierea, inseamna punerea in valoarea a uneia dintre cele mai vechi…

- Un șofer din Chișinau a fost amendat de catre poliție la mai puțin de jumatate de ora dupa ce a intrat in țara, pentru ca a circulat cu o mașina fara sa le poata dovedi polițiștilor ca a platit taxa de drum, pentru cei care conduc mașini neinmatriculate in Republica

- Edilul general al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat o ședința a Consiliului General al Municipiului București pentru a analiza masurile pe care intenționeaza sa le ia Primaria pentru combaterea...

- Miron Cozma, cunoscut drept luceafarul huilei, a dezvaluit recent ce pensie incaseaza de la statul roman. El a declarat in cadrul unui interviu ca primeste lunar 7.000 de lei pensie, din care incaseaza doar 3.500 lei, restul fiindu-i retinut de ANAF. ”Traiesc din respectul oamenilor. 20 de ani, 3 luni…