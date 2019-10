Stiri pe aceeasi tema

- Pana in anul 2020, timișorenii se vor putea bucura de natura plimbandu-se printr-un nou parc. Nicolae Robu a anunțat astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, ca noul parc urmeaza sa fie amenajat pe un teren care are o suprafața de aproape patru hectare, care se afla pe str. Nicolae…

- Vara e de bun augur pentru cei care vor mai multi bani pentru proprietatile imobiliare pe care le scot la vanzare. Conform datelor imobiliare.ro, preturile solicitate de proprietari au crescut atat la nivel national cat si la nivel local, in Timisoara. Cresc pretentiile proprietarilor de imobile atunci…

- Administrația condusa de Nicolae Robu a incalcat in mod repetat legea pentru a fi puse in funcții de conducere sau angajate apropiate ale lumii interlope din Timișoara – se arata in ultimul raport de control al Curții de Conturi la primaria din orașul de pe malurile Begai, finalizat la sfarșitul lunii…

- Problemele cu instalația de climatizare nu sunt singurele de care a avut parte cladirea inaugurata acum mai bine de cinci ani. Trebuia sa intre in reparații la doi ani dupa ce s-au ivit primele nereguli. In imobilul in care funcționeaza diverse firme de IT&C a inceput la un moment dat…

- Alexandru Cumpanasu a explicat pentru „Adevarul“ de ce a sters inregistrarile audio ale apelurilor la 112 facute de Alexandra Macesanu, care a fost rapita si violata de un barbat din Caracal. Totodata, Cumpanasu a dezvaluit si de ce parintii fetei, care initial au interzis presei sa difuzeze vocea copilei,…

- Cursul "Lucrul cu tinerii si politicile publice de tineret", organizat la Constanta, a incheiat seria activitatilor de formare din proiectul "Standarde si politici publice sustenabile in lucrul cu tinerii din Romania" Federatia Young Men's Christian Associations Romania (YMCA Romania), Asociatia Young…

- Au trecut aproape trei saptamani de cand, cu mare fast, primarul Nicolae Robu a dat drumul lucrarilor la celebra șosea care va lega Timișoara de Drumul Boilor din Moșnița și va asigura o ruta alternativa celor care locuiesc in zona. Insa, in afara de acțiunea de imagine din 9 iulie, pe acest șantier…

- De la Timișoara sa se auda in toata țara: Nicolae Robu a avertizat Guvernul Dancila ca daca cumva orașul de pe Bega pierde titlul de Capitala Culturala Europeana ca urmare a subfinanțarii din partea partenerilor, printre care și Executivul Romaniei, atunci sa vedeți ce va face dumnealui. Va fi mare…