Stiri pe aceeasi tema

- Un pandantiv cu perla naturala si diamante din colectia de bijuterii a Mariei Antoaneta, renumita Regina a Frantei din secolul al XVIII-lea, a fost vandut pentru suma de 36 de milioane de dolari de catre casa de licitatii Sotheby’s din Elvetia, care subliniaza ca este un record absolut.

- Un pandantiv cu perla care i-a aparținut reginei Marie Antoinette a Franței a fost vandut pentru prețul record de 32 de milioane de dolari la o licitație organizata de casa Sotheby's la Geneva, Elveția, potrivit site-ului Associated Press, scrie Mediafax.Reprezentanții casei Sotheby's spun…

- Romania a caștigat la tribunalul arbitral internațional de la Washington procesul cu Alpiq AG Elveția, fiind respinse astfel pretențiile financiare fața de statul roman de circa 450 de milioane de dolari pentru denunțarea contractelor de vanzare-cumparare de energie a traderilor cu SPEEH Hidroelectrica.…

- Un triptic abstract cu o lungime de zece metri realizat de pictorul de origine chineza Zao Wou-Ki a fost adjudecat la pretul record de 65 de milioane de dolari la o licitatie organizata duminica, in Hong Kong, de casa Sotheby's, potrivit cnn.com.

- O printesa saudita a raportat furtul unor bijuterii in valoare de 800 000 de euro (930.000 de dolari) din apartamentul sau de la Hotel Ritz din Paris, a declarat luni o sursa din cadrul politiei, citata de Reuters. Femeia, al carei nume nu a fost facut public, a declarat ca bijuteriile ar fi fost…

- Emblematicul fundas al echipei Green Bay Packers, Aaron Rodgers, va semna un nou contract cu formatia sa in valoare de 134 milioane dolari pe patru ani, un record pentru Liga Nationala de Fotbal American (NFL), a anuntat, miercuri, presa americana, citata de AFP. Conform posturilor de televiziune Network…

- Cu ocazia Concursului de Eleganța de la Pebble Beach, casa RM Sotheby"s a organizat o noua licitație. In cadrul evenimentului și-a "facut loc" și un Ferrari 250 GTO fabricat in 1962. Modelul produs de constructorul italian a devenit in ultimii ani o piesa rara de colecție apreciata de toți iubitorii…