Suma record cu care a fost vândută o pereche de Nike Una dintre primele perechi de pantofi sport realizate vreodata de producatorul american Nike a fost vanduta marti pentru suma de 437.500 de dolari in cadrul unei licitatii online organizate de Sotheby's - un record mondial pentru o pereche de "sneakersi", informeaza AFP. Modelul "Moon Shoe'" era destinat concurentilor de la selectiile americane de atletism pentru Jocurile Olimpice din 1972. Perechea vanduta marti, singura dintre cele 12 exemplare cunoscute care nu a fost purtata niciodata, a fost estimata sa se vanda pentru o suma variind intre 110.000 si 160.000 de dolari. Recordul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

