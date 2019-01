Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața columbiana și fotbalistul spaniol și-au inscris cei doi baieți la o școala de elita din barcelona. pentru educația copiilor, scot bani frumoși din buzunar. Shakira și Gerard Pique și-au inscris cei doi baieți, Milan și Sasha, la o alta școala. Este vorba de una de elita: American School of…

- Procurorii spanioli au depus plangere impotriva cantaretei columbiene Shakira vineri, acuzand-o ca nu a platit 14,5 milioane de euro impozite (16,3 milioane de dolari) in tara in care partenerul sau spaniol joaca fotbal, informeaza Reuters. Plangerea a fost depusa in regiunea Catalonia, unde cantareata…

- Perioada sErbEtorilor de iarnE este una magicE pentru toatE lumea, dar mai ales pentru oamenii care au copii "i care se ingrijesc pentru a le face toate poftele posibile. A"a se face cE celebrul moderator REzvan Simion a petrecut o zi intreagE in compania copiilor sEi "i le-a fEcut acestora pe plac,…

- Vești proaste pentru familia Shakira –Gerard Pique! Fundasul central al echipei FC Barcelona a primit o amenda usturatoare dupa ce a fost oprit in tradic de polițiști! In varsta de 31 de ani, fotbalistul s-a urcat la volan, deși avea permisiul suspendat, iar suma cu care a fost amendat de oamenii legii…

- O noua editie a ‘Bursei locurilor de munca pentru absolventi’ va fi organizata vineri, 19 octombrie, la nivelul celor 42 de agentii pentru ocuparea fortei de munca subordonate Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit unui comunicat al Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei…

- LANSARE…Pe 9 octombrie s-au implinit 77 de ani de la unul dintre cele mai intunecate episoade din istoria Romaniei – deportarea a peste 26.000 de evrei din Suceava, Campulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Radauti, Gura Humorului si din alte localitati din vecinatate catre Transnistria. Pentru a comemora…