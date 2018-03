Stiri pe aceeasi tema

- Plafonarea dobanzilor, prevazuta intr-un proiect aflat in dezbaterea Parlamentului, ar putea conduce la reducerea creditelor acordate populatiei, la scaderea consumului si ar putea afecta investitiile, ducand la o atenuare a cresterii economice, arata un studiu realizat la solicitarea bancilor, scrie…

- UiPath, companie fondata in Bucuresti in 2015 si care a ajuns sa fie evaluata la 1,1 mld. dolari, spune ca vrea sa atraga cei mai buni oameni de pe piata. „Stim cat sunt salariile pe piata, iar noi platim cu 20-30% peste piata”, a declarat CEO-ul UiPath Daniel Dines pentru ZF Live.

- Miscarea civica #Rezist a primit, vineri, Premiul Grupului pentru Dialog Social (GDS) pe 2017 pentru sustinerea justitiei si a statului de drept. "In urma unei dezbateri din Grup, am apreciat ca a fost miscarea cea mai relevanta de anul trecut pentru sustinerea societatii civile, a justitiei si a statului…

- Pe atunci, Madalina sustinea ca isi doreste sa traiasca pentru fiica ei, scrie fanatik.ro. Fosta iubita a lui Nicolae Guta a trecut cu bine peste acest episod, iar acum isi vede linistita de viata ei. Beyonce de Romania si-a schimbat look-ul, la fel ca orice femeie care isi doreste sa inceapa un…

- Nicolae Guța pare ca s-a refacut dupa ce s-a desparțit, definitiv, de actuala lui soție, Cristina, iar acum așteapta divorțul. Doar ca, daca tot nu se prezinta in fața magistraților - nici pentru divorțul de blondina Cristina, nici pentru a plati pensia alimentara fiicei pe care o are cu Beyonce de…

- Romanii adora cumparaturile pe internet: incasari record in piata de cadouri online. Zilnic, se deschid 10 magazine online in Romania. Afacerile merg mai bine pe internet. Drept dovada, 2016 a adus incasari record in piata de cadouri online, iar Romania a avut cea mai mare creștere din Uniunea Europeana.…

- Tineretul Național Liberal considera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, este o rușine și un contraexemplu pentru toți studenții de la Drept din Romania și trebuie sa plece din fruntea ministerului, eventual pentru a deveni copreședinte al PSD impreuna cu Liviu Dragnea: “Linșajul executat la adresa…

- Intr-o atmosfera amintind prin tensiune mediatica de cea premergatoare difuzarii casetei cu Procesul lui Ceaușescu, ministrul Justiție, Tudorel Toader, a prezentat ceea ce el a numit „Raport privind activitatea manageriala la DNA”, așa cum a anunțat el pe facebook.

- De aproape patru ani, Beyonce de Romaniaiși crește fetița singura. Și asta pentru ca Nicolae Guța iși aduce aminte rar de micuța Anais. Astfel, la ușa artistei și-au facut apariția reprezentanții de la Protecția Romaniei ca sa vada in ce condiții e crescuta fiica vedetei cu celebrul manelist. Mama lui…

- ”De aproximativ 1 an de zile ministrul Justitiei, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta decizie pe care i-o cer mai marii PSD, oamenii care i-au dat portofoliul Justitiei pe mana, cu scopul clar de a-i scapa de amenintarea dosarelor pe care le au in instanta si nu pentru a administra corect…

- Sase persoane din Irak si Siria, imigranti care incercau sa ajunga in Ungaria, au fost descoperite intr-un compartiment secret al unei remorci, la Vama Nadlac. Potrivit politistilor de frontiera, joi dimineata, in jurul orei 01.00, la P.T.F Nadlac II – Csanadpalota s-a prezentat pentru a iesi din Romania…

- Procesul care se desfașura de la Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile de pe langa Banca Mondiala (ICSID) de la Washington in care Gabriel Resources, acționarul majoritar al Roșia Montana Gold Corporation (RMGC), dezvoltatorul proiectului minier aurifer blocat de…

- Lui Catalin Botezatu ii vor sari nasturii de nervi cand va afla ca hainele și stilul sau vestimentar au ajuns model in lumea parangheliilor cu manele și-i inspira pe capii genului. Chiar daca nu are aerul lui Botezatu, Andrei Velcu alias Tzanka, imprumuta imaginea mondenului creator de moda și o…

- Cetațenii straini care solicita drept de ședere in Romania vor trebui sa indeplineasca noi condiții, prima dintre acestea fiind cea de a nu reprezenta un pericol pentru sigurața naționala și de a nu fi savarșit infracțiuni pedepsite cu mai mult de 5 ani pe teritoriul țarii noastre. Ministerul Afacerilor…

- Ordonanta de Urgenta prin care Ministerul Finantelor incearca sa „dreaga” pierderea cauzata de mutarea contributiilor angajatilor scutiti de impozit pare a aduce cu ea niste „provocari” din punct de vedere al implementarii, arata intr-o analiza Claudia Sofianu, partener EY Romania.

- Comisarul european pe justitie, Vera Jourova, a spus, in finalul dezbaterii din PE, ca CE este aparatorul tratatelor si evalueaza situatia statului de drept in fiecare tara membra, exprimand ingrijorari atunci cand apar „probleme de sistem”. „Rolul Comisiei este de a indeplini obligatiile de aparator…

- Gigi Becali i-a cerut lui Gica Hagi sa candideze la sefia FRF, fiind sigur ca acesta ar caștiga. Gigi Becali a pierdut procesul si trebuie SA PLATEASCA. Cine este personajul care l-a invins de doua ori IN JUSTITIE "Bai, Gica, nu mai țipa, nu mai urla! Ești singurul care-l poate da la…

- Parlamentul European dezbate miercuri situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Tudorel Toader a avut și are diverse intalniri pe aceasta tema. O dezbatere care, cu siguranța, va fi urmarita cu foarte mult interes, avand in vedere ultimele controverse si…

- Vision in șantier. Primaria, obligata sa il lase pe George Bob sa iși traga mansarda Omul de afaceri George Dorin Bob a invins Primaria la tribunal, pentru ca a insistat ca reia șantierul la un bloc terminat in 2014. Locuitorii de pe strada Rasaritului 73 trebuie sa se aștepte la deschiderea unui…

- Parlamentul European va discuta, miercuri, despre situatia statului de drept si reforma sistemului judiciar din Romania, la aceste dezbatere urmand sa participe si reprezentanti ai Consiliului, dar si ai Comisiei Europene.

- Beyonce de Romania a fost din nou jignita. De data asta s-a intamplat in timpul unui live facut la salonul de infrumusețare pe care artista il frecventeaza. Fanii acesteia au facut referire la dintele lipsa al interpretei. Madalina Georgiana Dumitriu a filmat tot salonul si a vorbit chiar si despre…

- Madalina Dumitru sau ”Beyonce de Romania”, cum este cunoscuta fosta iubita a lui Nicolae Guta, si-a facut un obicei din frecventarea saloanelor unde se aranjeaza permanent la par, la unghii sau apeleaza la alte trucuri feminine. De obicei, fanii blondei sunt incantati de modul in care se ingrijeste,…

- Madalina Dumitru sau Beyonce de Romania, asa cum o stie toata lumea, a trecut prin momente grele, dupa ce i s-a spus ca este suspecta de cancer. Vedeta a facut analizele si a asteptat cu sufletul la gura rezultatele. Din fericire, blondina nu este bolnava, motiv pentru care este foarte activa pe retelele…

- Mama lui Beyonce de Romania arata excelent pentru o femeie ajunsa la varsta de 46 de ani. Nici nu-ti vine sa crezi ca este bunica de 3 ani! Mama lui Beyonce de Romania, Elena Colfescu, si-a sarbatorit cea de-a 46 aniversare la inceputul acestei saptamani. Desi este bunica si are acasa o nepotica minunata,…

- Neagu Djuvara, a carui viata fabuloasa s-a intersectat cu momentele decisive din istoria Romaniei din ultimul secol, inflacarat liberal si unul dintre cei mai expresivi urmasi ai aristocratiei romanesti, a fost una din personalitatile postdecembriste care a vorbit cel mai mult, mai bine si cu patos…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru prima data in finala Australian Open, a treia oara la un grand slam, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-3, 4-6, 9-7, pe sportiva germana Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21.

- Beyonce de Romania a postat recent o melodie in care canta alaturi de Nicolae Guta si a ajuns sa isi negocieze tariful online. In melodia din mediul online, ea canta despre cum au trecut anii, dar si cum barbatul din piesa este pierdut in aburii alcoolului, in timp ce femeia urmeaza sa se marite.…

- Ilie Dumitrescu l-a contrazis și a fost ironic cu Anghel Iordanescu, dupa ce fostul selecționer a declarat pentru GSP.ro ca Romania poate caștiga grupa din Liga Națiunilor. "Pe mine ma amuza copios treaba asta ca Serbia nu mai este ce a fost. Iordanescu era detașat și relaxat la telefon și nu știu…

- Beyonce de Romania este din ce in ce mai activa pe retelele de soicalizare, mai ales de cand Nicolae Guta s-a despartit de Cristina. Multitudinea melodiilor pe care cantareata le canta au dat de gandit prietenilor din mediul virtual, care au venit chiar cu o propunere inedita.

- Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu susține ca in Romania exista medici care au abandonat orice fel de morala, pentru a obține putere. Aceștia caștiga zeci de mii de euro pe luna, bani negri, si iși folosesc influența pentru a duce pacienții de la stat la privat. Totul in detrimentul medicilor…

- Victor Piturca a castigat procesul cu Credit Europe Bank, de unde a contractat un credit de 1,5 milioane de euro. La patru ani distanta de primul termen, instanta a stabilit sa-i restituie aproximativ 20.000 de euro, reprezentati de comisionul declarat abuziv si dobanda. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Procesul incepe luna viitoare și se va intinde pe durata unui an, urmand ca acest sistem sa devina operațional in 2019, conform legislației europene. La inceputul lunii viitoare va fi lansat, oficial, programul de implementare la nivel național a Sistemului European de Verificare a Medicamentelor. Evenimentul…

- Beyonce de Romania s-a filmat intr-un halat de baie, alb. Fosta iubita a lui Nicolae Guta a filmat-o pe fiica sa si a lui Guta. In focul conversatiei, Beyonce de Romania i-a spus micutei ca se schimba, asa cum a facut-o si tatal ei.

- Corpul anti-coruptie al Consiliului Europei (GRECO) a concluzionat, intr-un raport publicat joi, ca Romania a facut progrese foarte mici in implementarea recomandarilor referitoare la prevenirea si combaterea coruptiei in ceea ce ii priveste pe membrii Parlamentului, judecatorii si procurorii. GRECO…

- Un anunț cu titlul ”angajez prim-ministru” a fost postat, marți, pe OLX, liderul pieței de anunțuri din Romania, intre beneficii numarandu-se ”spor de rușine” și ” o partida de pescuit in insula Belina”. Iata anunțul: Partidul Social-Democrat recruteaza prim-ministru pentru Guvernul Romaniei. Cerințe:…

- Beyonce de Romania nu se poate dezlipi de fetita sa. In acest sens, Madalina Georgiana Dumitriu s-a filmat dansand alaturi de mai multe persoane, acolo unde se afla si micuta sa. Cand fosta iubita a lui Nicolae Guta a fost intrebata daca acesta din urma o filmeaza, Madalina a zambit si nu a oferit niciun…

- Gabriela Cristea nu s-a putut resemna cu gandul ca Bianca Dragusanu a inlocuit-o definitiv la ”Te vreau langa mine” si a luat atitudine. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ce s-a intamplat dincolo de usile inchise si cum a reusit Gabriela sa smulga promisiunea unei emisiuni pentru ea si Tavi.…

- Andi Topala Domnule prim-ministru, m-am indoit mult in privința dumneavoastra cand ați fost propus. Nu v-aș fi votat, pentru ca, spre deosebire de deputatul coleg Liviu Pleșoianu, nu am acest drept. E drept, am fost orbit de caracterizarile publice „pe surse” (ca sa va citez expresia nedemna din ședința…

- Beyonce de Romania a primit, dupa luni bune, prima veste buna, imediat dupa Revelion. Astfel, fosta iubita a lui Nicolae Guța are toate motivele sa fie, acum, fericita, cu atat mai mult cu cat, in preajma Sarbatorilor de Iarna avea emoții cu privire la starea ei de sanatate.

- Potrivit Agerpress, Secretarul de stat Raed Arafat a criticat montarea in Brasov, Iasi si Cluj, a panourilor publicitare privind siguranta vaccinurilor subliniind ca acestea reprezinta "atentat la sanatatea publica". Este un mesaj "fals si periculos care submineaza toate eforturile din ultimele luni…

- Beyonce de Romania a lasat la vedere un detaliu care dovedește ca nu prea acorda importanța felului in care se prezinta. Beyonce de Romania, care are o fetița cu manelistul Nicolae Guța , este recunoscuta pentru dependența de operații estetice. De-a lungul anilor, Beyonce de Romania a suferit numeroase…

- Beyonce de Romania s-a filmat zilele trecute, de Craciun, alaturi de familia ei. Nu doar ca a captat-o pe cea micuta, dar a si vorbind in timpul live-ului pe Facebook. Insa, un lucru a fost sesizat de internauti si nu l-au trecut cu vederea!

- Victor Pițurca a fost in doua randuri in Arabia Saudita, la Al Ittihad, și de fiecare data a plecat cu scandal, dar a apelat la TAS, care acum i-a dat dreptate. Fostul selecționer a caștigat procesul cu saudiții și va primi 1,8 milioane de euro, plus penalizari, anunța TV Digi Sport. Mai mult, pentru…

- Intrebarea ce salariu avea Nicolae Ceaușescu a stat pe buzele multora. Intr-o epoca in care a intreba nu prea era permis, salariul dictatorului era invaluit intr-un mister. Cu timpul, misterele se mai și decripteaza... Desi pare greu de crezut, Nicolae Ceausescu nu avea, nici pe departe, cel mai mare…

- Mihai Lucan este unul dintre cei mai bogati medici din România. Ultima lui declaratie de avere, depusa în luna ianuarie 2017, la încetarea activitatii la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj, scoate la iveala o avere impresionanta. Lucan are 1,7 milioane…

- Beyonce de Romania, pe numele ei adevarat Madalina Georgiana Dumitru, si-a facut RMN-ul pentru a afla daca are sau nu cancer. Foarte speriata, tanara a mers la spital, insa a facut un atac de panica dupa 25 de minute de stat pentru analiza.

- Celebrul actor Michael Malarkey vine in concert la București pe 9 iunie la Hard Rock Cafe de la ora 22:30. Cunoscut pentru rolul lui Enzo din The Vampire Diaries, Michael vine in premiera in Romania pentru un concert unic, plin de emotie. Artistul este si un muzician desavarsit, acesta lansand albumul…

- Beyonce de Romania, Madalina Dumitriu, il așteapta pe Moș Craciun cu fața plina de cearcane. Chiar daca se afișeaza intotdeauna cu fetița sa, Beyonce de Romania a fost intrebata de prietenii virtuali daca fata sa iși iubește tatal.