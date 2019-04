Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, la Lugoj, județul Timiș, ca PSD a declanșat „un atac distructiv” impotriva justiției și acuza PSD ca „inventaza tot felul de tertipuri” pentru ca oamenii sa nu vina la vot, la referendum, pentru a spune ca sunt impotriva acestei „agresiuni” potrivit…

- Guvernul a aprobat, vineri, o investitie in valoare de 202,46 milioane de lei pentru amenajarea complexa a raului Barzava si afluenti pe sectorul Bocsa - Gataia - Denta, judetele Caras-Severin si Timis, care va diminua riscurile la inundatii, informeaza Ministerul Apelor si Padurilor (MAP), potrivit…

- Presedintele Klaus Iohannis, prezent luni la o dezbatere organizata de Asociatia Oraselor din Romania (AOR), a pus intarzierile aparute in elaborarea proiectului de buget de catre Guvern pe seama dorintei de a nu aloca bani pentru investitii. "Au incercat sa imi arunce mie vina, ca de ce am…

- Social democrații suceveni au dat asigurari ca actualul Guvern PSD nu va inchide nici un spital din județul Suceava. „Observam in ultima vreme ca PNL este asemeni personajului dintr-o celebra poveste a lui Ion Creanga, care vazand drobul de sare pe cuptor, incepe sa se vaite ca este posibil ca acesta…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) critica din nou Guvernul pentru adoptarea Ordonanței de Urgența 114, de la finele anului trecut, prin care a fost instituita ”taxa pe lacomie” asupra bancilor și mai multe suprataxe in energie, telecomunicații și jocuri de noroc. Instituția condusa de catre Mugur Isarescu…

- Recent, mai mulți primari din țara au mers la București pentru a cere Guvernului și PSD majorarea cotei din impozitul pe venit ce urmeaza sa fie repartizata localitaților din țara. Dupa negociere, reprezentanții primarilor au obținut un procent de 60 la suta din aceasta cota care sa fie distribuit direct…

- Liderul unionist a lansat un apel catre romanii de pretutindeni pentru a se implica in strangerea celor 100.000 de semnaturi necesare. Caravana Romania Mare in Europa, insoțita de tineri unioniști, in frunte cu George Simion, va fi prezenta in localitațile țarii pentru a informa cetațenii despre…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, miercuri, ca Guvernul susține construirea a o mie de gradinițe cu profil sportiv. Executivul va acorda persoanelor juridice sau organizațiilor neguvernamentale interesate de construirea gradinițelor un ajutor de pana la 500.000 de euro din cheltuielile eligibile.„Facem…