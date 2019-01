Stiri pe aceeasi tema

- Jair Bolsonaro a fost investit marti in functia de presedinte al Braziliei in cadrul unei ceremonii oficiale la Brasilia, relateaza AFP. Investirea vine la peste doua luni dupa ce el a castigat alegerile cu un program de extrema-dreapta in fata stangii, la capatul unei campanii care i-a divizat…

- Melania Trump este ca nicio alta prima doamna a Americii, susținea o carte in urma cu doi ani. Noi imagini compromițatoare cu soția președintelui Donald Trump au ieșit de la naftalina, iar asta nu face decat s-o puna intr-o lumina tot mai proasta. Fostul model de origine slovena a devenit cea mai faimoasa…

- Fratele lui Pablo Escobar, Roberto Escobar (71 de ani), Roberto De Jesus Escobar Gaviria – pe numele sau complet, a anunțat, recent, ca a reușit sa redeschida muzeul dedicat fratelui sau, chiar in locuința celebrului traficant de droguri columbian din Medellin, chiar daca a devenit un gest controversat…

- Kanye West a declarat ca se va distanța de politica, dupa ce s-a simțit „folosit pentru a raspandi mesaje” in care nu crede. Daca iși va ține promisiunea ramane de vazut. Deși pe plan politic, rapperul și-a retras susținerea pentru Donald Trump, un internaut a gandit cel mai bun Cabinet pentru „președintele”…

- Presedintele american Donald Trump se arata increzator inaintea alegerilor de la mijloc de mandat care vor avea loc marti si care vor determina majoritatea in Congres pentru urmatorii doi ani ai mandatului sau, in timp ce democratii spera sa isi ia prima lor revansa politica, transmite AFP. "Mergeti…

- Kanye West e mai hotarat ca niciodata sa nu se mai implice in politica, deși in repetate randuri și-a aratat sprijinul pentru Donald Trump. Ba chiar l-a imbrațișat in Biroul Oval de la Casa Alba, motiv pentru care milioane de fani i-au dat unfollow pe Twitter. Rapperul a declarat, marți, ca a fost „folosit…

- Caitlyn Jenner, nascut Bruce Jenner, regreta ca l-a susținut pe Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2016, doar pentru ca a facut declarații publice in favoarea comunitații LGBT. „Realitatea este ca aceasta comunitate a fost constant atacata de presedinte (…). El a negat umanitatea noastra. El…

- Familia lui Prince i-a cerut presedintelui american Donald Trump sa nu mai foloseasca muzica fostului cantaret la mitingurile republicane, potrivit Sky News. Fratele vitreg al lui Prince, Omarr...