Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat ca pana la Sarbatorile Pascale vor fi realizate lucrari de reabilitare pe mai multe tronsoane de drumuri judetene. Gheorghe Flutur si vicepreședintele CJ Suceava, Viorel Seredenciuc, au convocat ieri angajatii Directiei de ...

- Daca v-ați gandit ca Buzaul are suficiente spalatorii auto, clipul de mai jos o sa faca sa va schimbați parerea. Nemulțumit probabil ca nu are unde sa iși spele bicicleta intr-un mod profesionist, un buzoian s-a oprit cu vehiculul cu doua roți la una dintre spalatoriile auto cu fise. Spre uimirea celor…

- UPDATE Suspectii, care lucreaza pentru temuta mafie calabreza N’Drangeta, sunt acuzati ca au furat peste 1 milion de euro de la mai multe banci comerciale. Politistii romani si italieni impreuna cu procurorii DIICOT au demarat in urma cu doi ani cea mai mare operațiune de prindere a unor infractori…

- Starea carosabilului este sub orice crirtica si arata mai degraba a drum agricol decat unul judetean asa cum apare el pe harta. Un iesean care locuieste in zona ne-a transmis o imagine si cateva cuvinte despre situatia din teren. Mai jos redam mesajul sau integral. "Asa arata Drumul Judetan Breazu,…

- Omul politic buzoian Cezar Preda, in prezent deputat de Dambovita a Partidului National Liberal, a adresat ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, o intrebare legata de ultimul mare scandal din invatamantul preuniversitar romanesc, respectiv acordarea dupa ureche a calificativelor pentru inspectorii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restrictie de tonaj pentru masinile mai mari de 7,5 tone pe DN 13A, intre Odorheiu Secuiesc si Miercurea Ciuc, din cauza ninsorii.

- Rand pe rand, ies la iveala interesele care i-au facut pe diversi politicieni ce nu au avut vreodata ceva in comun cu judetul Buzaul sa se indragosteasca brusc de judetul nostru si sa dea din coate pentru a-l reprezenta in Legislativ, devenind ceea ce numim parlamentari de import. Corneliu Pascu, ajuns…

- Luna viitoare, Buzaul va fi gazda Olimpiadei Naționale de Limba Franceza, eveniment care se va bucura de prezența mai multor ambasadori din țarile francofone. De asemenea, pe langa competiția care va reuni cei mai buni elevi din țara, vor avea loc mai multe manifestari culturale de amploare. Ministerul…

- Premierul Pavel Filip monitorizeaza lucrarile de deszapezire din țara.Oficialul a mers personal pe teren pentru a verifica lucrarile de curațare a drumurilor, dar și impraștierea materialului antiderapant.PUBLIKA.

- Buzaul se afla duminica dupa-amiaza sub o atentionare nowcasting Cod portocaliu pentru depuneri semnificative de polei, valabila pe durata urmatoarelor ore in Bucuresti si in alte noua judete. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 18:00, in Bucuresti si in localitati din…

- In ultimii zece ani, Buzaul, și mai ales Parscovul, a devenit, am putea spune, a doua casa pentru mai mulți așa-ziși investitori chinezi. Doar ca unii, odata ajunși aici, s-au pus pe pacalit statul roman. Astfel, un cetațean chinez, și-a deschis o afacere in domeniul construcțiilor, iar in doar cațiva…

- APIA spune ca vin bani pentru proiectele de agromediu pe un pachet de masuri in care sunt incluse doar patru judete. Mai exact, Buzaul se numara printre cele patru judete care au indeplinit criteriile de eligibilitate pentru accesarea unei masuri noi de agromediu derulate de Ministerul Agriculurii si…

- Refacerea DJ203K de la Maracineni, unde trebuie extins pe doua benzi pana la Podu Muncii, figureaza de cativa ani ca obiectiv important al Consiliului Judetean Buzau. 2017 parea sa fie anul izbanzii, mai ales ca administratorul drumului, CJ Buzau, obtinuse finantare guvernamentala pentru drumul de pe…

- Toate traseele din țara sint practicabile și nu exista blocaje de circulație. Anunțul a fost facut astazi pentru agentie de catre seful Serviciului operativ al Administratiei de Stat a Drumurilor, Sergiu Capatina, informeaza MOLDPRES. Potrivit sursei citate, pe parcursul nopții trecute, pe drumurile…

- Asistatii sociali sunt din ce in ce mai multi si se pare ca nimic nu-i poate opri pe primari sa dea nejustificat aceste ajutoare. De exemplu, in Buzau sunt 13.121 de asistati social, judetul fiind pe podiumul national dupa Teleorman si Gorj. Sa nu uitam ca si la someri lucrurile nu stau pe roze: Buzaul…

- Lucrarile de pavare a trotuarelor din municipiul Suceava, inclusiv refacerea unor porțiuni afectate de alte lucrari, au fost scoase la licitație de administrația locala, doi puternici competitori luptandu-se pentru a-și adjudeca contractul.„La licitație au fost depuse doua oferte, prima din ...

- Pe opt strazi din capitala a fost sistata circulația rutiera din cauza ninsorii. Este vorba despre strazile în panta: Ganea, Timiș, Poștei, Vadul lui Voda, Paris, Podul Înalt, Caușeni si stradela Uzinelor, scrie IPN. Catre ora 12.00, potrivit informației Administrației…

- Asa cum era de asteptat, tensiunile dintre municipalitatea buzoiana, pe de o parte, si conducerile Companiei de Apa si Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008”, de cealalta, au dat pe dinafara marti, la Adunarea Generala a acestei structuri asociative. Aceasta pentru ca, pe principiul „Cainii…

- • Adolescenta de 16 ani a semnat muzica si versurile piesei „Fara tine“ The Humans, Teodora Dinu si buzoianca Teodora Gaitanovici au avut cele mai apreciate prestatii duminica, in ultima semifinala a Selectiei Nationale Eurovision. Astfel, Buzaul va fi reprezentat in finala Eurovision Romania de doi…

- Emoții mari, un „punct de vedere” pertinent și satisfacția de a fi aplaudat la scena deschisa. Acestea au fost sentimentele buzoianului Danuț Bițescu la prima sa evoluție ca actor, intr-un spectacol jucata alaturi de colegii de grupa de la Facultatea de Teatru, unde o are profesor pe celebra actrița…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere CNAIR SA cauta o firma care se va ocupa de intretinerea drumurilor nationale din administrarea Directiei Regionale de Drumuri si Poduri DRDP Constanta. Astfel, va fi organizata o procedura publica pentru atribuirea contractului "Intretinere…

- Prin implicarea Crucii Rosii, filiala Buzau, Programul scolar Colgate, un amplu demers educational al companiei Colgate-Palmolive Romania, va ajunge, in anul scolar 2018-2019, in toate unitatile de invatamant din judetul Buzau. Proiectul a demarat in urma cu doi ani, cand 27 de unitati de invatamant…

- IMPACT… In aceasta seara, la intrarea in localitatea Bacaoani, comuna Muntenii de Jos, dinspre Crasna, un autoturism Skoda, aparținand unei societați comerciale din București, a lovit in plin vehiculul care se deplasa, regulamentar, in fața sa. Cauza accidentului a fost nerespectarea distanței regulamentare…

- Piata muncii din Romania se confrunta cu cea mai acuta criza de personal din ultimele doua decenii, in conditiile in care sunt zone, in care intra si Buzaul, in care rata somajului este peste 8%. Paradoxul este explicat de specialisti prin refuzul fortei de munca de a se angaja. Daca in Buzau oferta…

- • Victorie cu 2-0 echipei Dacia Unirea Braila Metalul continua sa lase, si in meciurile amicale, aceasi impresie foarte buna din campionat unde, dupa prima parte, ocupa locul 5, la numai un punct de podium. Vineri dimineata, pe terenul sintetic „Cornel Negoescu”, la revenirea din stagiul de pregatire…

- Corneliu Stefan a fost modelul meu de gazetar Despre viata lui Corneliu Stefan (1941-2003), probabil cel mai talentat gazetar pe care l-a dat Buzaul, s-ar putea scrie un roman. A fost o viata exceptionala, in sensul iesirii din banalitatea cotidiana pe care te astepti sa o gasesti intr-un targ de provincie.…

- Teoretic, Buzaul nu duce lipsa de tineri care ar putea, in mod firesc, sa constituie o baza solida de selectie pe piata fortei de munca. Practic, insa, angajatorii nu prea au de unde sa faca selectia, pentru ca, cei mai multi nu au calificare, dar mai trist este ca nu au nici macar 8 clase […] Articolul…

- Teoretic, Buzaul nu duce lipsa de tineri care ar putea, in mod firesc, sa constituie o baza solida de selectie pe piata fortei de munca. Practic, insa, angajatorii nu prea au de unde sa faca selectia, pentru ca, cei mai multi nu au calificare, dar mai trist este ca nu au nici macar 8 clase […] Articolul…

- Coordonatorii judeteni din toata tara ai PES Activists Romania, structura a Partidului Social Democrat responsabila de afacerile europene, s-au reunit, la sfarsitul saptamanii trecute, la Brasov, in cadrul Adunarii Generale, pentru a pune la punct agenda organizatiei in anul 2018. ,,Partidul Social…

- • Fracgment din volumul I al monografiei „Un colt de tara romaneasca – Judetul Slam Ramnic, 2008 In lunile noiembrie-decembrie 1916, linia defensiva a frontului din Carpati se sprijinea la sud pe aliniamentul Ramnicu Sarat-Viziru -Dunare. Dupa ce, in noaptea de 1/2 decembrie 1916, trupele Diviziei a…

- UPDATE Cinci dintre tinerii reținuți au primit mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, iar o tanara arest la domiciliu. In urma a 15 percheziții efectuate in județele Buzau și Galați de polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Buzau, cu sprijinul Directiei…

- In atentia Consiliului Judetean Buzau se afla de ceva vreme problema deficitului de medici specialisti din Spitalul Judetean Buzau. Astfel, atragerea de medici specialisti, care sa se ocupe de rezolvarea problemelor de sanatate ale buzoienilor, a devenit o prioritate pentru conducerea CJ Buzau, care…

- In decurs de aproape o luna de zile, pompierii buzoieni au intervenit pentru stingerea a 30 de incendii avand cauze „de sezon“. Mai exact, in raportul inaintat catre Prefectura Buzau, Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” al județului Buzau a aratat ca, in perioada 15 decembrie…

- • CSM II Bucuresti – SCM Gloria, sambata, de la 15,30, in Sala Rapid La numai patru zile de la meciul cu Activ Plopeni, de la Sala Sporturilor, handbalistele buzoiene revin in campionat pentru o noua partida. Sambata, 27 ianuarie, de la ora 15,30, in Sala Rapid din Capitala, elevele lui Romeo Ilie vor…

- Mai mult de trei sferturi din drumurile nationale s-ar putea bloca daca ar ninge abundent si continuu, arata datele centralizate intr-o harta multianuala care prezinta soselele cu risc de inzapezire, realizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si analizata de ,,Mediafax”.…

- Un grup de locuitori din Soconzel și Stana au protestat azi, 25 ianuarie, in fața Palatului Administrativ din Satu Mare, cerand repararea drumurilor din localitate. Potrivit acestora, spre exemplu, drumul județean care leaga localitațile Socond și Soconzel este impracticabil. „Medicul de familie ne-a…

- Un barbat din Pogoanele si-a petrecut week-endul in arest dupa ce vineri a chefuit de nu a mai stiut ce face. Nu a vazut nici cand politistii au incercat sa il traga pe dreapta si si-a continuat drumul cu masina, insa asta l-a costat libertatea. Dupa cateva ore de retinere, soferul beat crita a fost…

- Meteorologii au emis doua atenționari de Cod galben de ninsori, care vor intra in vigoare incepand cu ora 20,00. Incepand de duminica, 21 ianuarie, ora 16,00, precipitațiile vor fi in extindere treptata, incepand cu regiunile vestice și vor cuprinde cea mai mare parte a țarii. In jumatatea de sud a…

- Guvernul Dancila, sau Guvernul Dragnea III, va avea aceeasi structura, respectiv aceleasi ministere si acelasi numar de portofolii ca si Executivul Tudose, detinute, in cea mai mare parte, de aceiasi titulari, dar vor exista si ministri noi, in locul celor care au fost taxati de forul central de conducere…

- • Electrica a raportat Institutiei Prefectului ca situatia a fost remediata Buzaul a trecut cu bine de prima incercare din aceasta iarna. Miercuri, 17 ianuarie, a fost activat Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei la nivelul ISU Buzau pentru gestionarea si monitorizarea in ansamblu…

- Mai multe drumuri din tara sunt inchise, iar mii de case au ramas fara curent electric, in contextul in care optsprezece judete se afla sub avertizari cod portocaliu si cod galben de viscol si ninsori, valabile pana joi seara. 0 0 0 0 0 0

- Fortius si Luceafarul vor sta fata in fata si in Cupa Romaniei! Cele doua echipe buzoiene care activeaza in Liga a 2-a de futsal se vor intalni din nou, la o luna si jumatate de la duelul lor direct din campionat, din ultima etapa a turului. De data aceasta, derbyul buzoian de la futsal conteaza […]…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii de luni, 15 ianuarie, pe raza judetului Cluj circulatia se desfasoara normal. In conditiile in

- Pe baza identificarii nevoilor de formare a profesorilor buzoieni, Inspectoratul Scolar Judetean Buzau si Centrul Cultural Francofon Buzau au propus asociatiei europene GERFEC organizarea, in premiera, la Buzau, a unui seminar dedicat formarii cadrelor didactice. Astfel, in perioada 12-13 ianuarie,…

- Mesaj de o duritate ieșita din comun a primarului social-democrat al municipiului Buzau, Constantin Toma, prin care acesta se poziționeaza, in scandalul de la varful PSD, in gruparea premierului Mihai Tudose. „Lasati tara sa traiasca, conducatori ai PSD-ului! Acum, in 2018, la 100 de ani de Romanie…

- SCM Gloria Buzau s-a impus, sambata dupa-amiaza, in prima etapa a returului, cu scorul de 28-20 (12-9), in derby-ul esalonului secund de handbal feminin disputat pe terenul celor de la Neptun Constanta. Handbalistele buzoiene au acumulat, dupa aceasta noua victorie, 45 de puncte, distantandu-se in fruntea…

- Buzaul va avea o sala de sport destinata persoanelor cu dizabilitati. Capacitatea acesteia, dar si felul in care va fi utilata o face singura din tara la o asemenea dimensiune. Joi, in cadrul sedintei de consiliu judetean extraordinara, presedintele Petre Emanoil Neagu a multumit consilierilor pentru…

- Primaria Buzau pregatește un eveniment deosebit cu ocazia Centenarului Marii Uniri. Mai exact, primarul Constantin Toma a anunțat ca, in luna mai, va incerca sa reediteze la Buzau evenimentul petrecut in anul 1931, atunci cand la inaugurarea Cimitirului Eroilor din municipiu au fost prezenți Regele…

- Cupa AJF rezervata Juniorilor A1 va fi organizata in acest an in perioada 12-24 iunie. Competitia va reuni la start 32 de echipe, astfel: 10 echipe din Liga a 4-a (locurile 1-10), 14 echipe din Liga a 5-a (locurile 1-7 din fiecare serie) si 8 echipe din Liga a 6-a (locurile 1-8). Meciurile se vor […]…

- Inceputul de an ar putea aduce schimbari in doua dosare intens mediatizate de-a lungul timpului. Este vorba despre „Mafia permiselor“, in care sunt inculpati doi politisti examinatori de la Serviciul Permise, un cunoscut instructor auto, firma sa si primarul unei comune din judet, si cel de tentativa…