- Castelul Geza Teleki de la Pribilești, comuna Satulung, județul Maramureș, a fost scos la vanzare de Artmark, prețul de pornire fiind 275.000 de euro, deși imobilul a fost estimat la 400.000 – 500.000 de euro. Potrivit Artmark, castelul a fost folosit ca reședința de vara de nobilul Geza Teleki (1843-1913)…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice au organizat si desfasurat in perioada 18 – 20 aprilie, o actiune de verificare a unor unitati economice, privind legalitatea operatiunilor de achizitie, depozitare si comercializare a legumelor, fructelor, produselor alimentare si bauturilor alcoolice.…

- Nu tolerati violenta! Cand sunteti victime sau potentiale victime, sesizati 112! Politistii au intervenit ieri la doua cazuri de violenta in familie si in ambele cazuri, pentru protejarea victimelor, au emis ordine de protectie provizorii. O femeie din Baia Mare, in varsta de 55 de ani, i-a sesizat…

- Palatul Administrativ din Baia Mare ar putea avea parte de mai multe reparatii. Asta daca alesii judeteni vor aproba, in sedinta de miercuri, 27 februarie, un proiect de hotarare intocmit in acest sens. Este vorba despre proiectul de hotarare privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul/domiciliul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc asociat, Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 838(1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta…