- Autoritatile din Oman au solicitat duminica Iranului si Marii Britanii sa utilizeze mijloace diplomatice pentru a solutiona criza provocata de sechestrarea unui petrolier iranian in Stramtoarea Gibraltar si masura similara luata de Iran in privinta unui petrolier britanic,

- Iranul l-a convocat joi pe ambasadorul Marii Britanii la Teheran pentru a denunta "interceptarea ilegala a unui petrolier iranian" in stramtoarea Gibraltar, potrivit unui purtator de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Autoritatile din teritoriul…

- Rusia a denuntat marti ca 'imprudente' si 'destabilizatoare' noile sanctiuni americane impotriva Iranului, acuzand Washingtonul ca incearca sa 'taie' caile de negociere asupra programului nuclear iranian, potrivit agerpres.ro.'Autoritatile americane ar trebui sa se intrebe unde duce politica…

- Iranul a avertizat marți ca decizia Statelor Unite de a impune sancțiuni asupra liderului suprem iranian, Ali Khamenei, reprezinta în mod oficial "sfârșitul democrației" între Teheran și Washington, scrie Mediafax, citând Reuters. "Impunerea unor sancțiui…

- Andrew Murrison, secretar de stat pentru Orientul Mijlociu in Ministerul britanic de Externe, se va deplasa duminica in Iran, pentru discutii "sincere si constructive" cu liderii de la Teheran in contextul tensiunilor americano-iraniene, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit mediafax.Citește…

- Leo Varadkar, premierul Irlandei a declarat vineri ca se teme ca demisia premierului britanic Theresa May sa nu faca Brexitul sa intre intr-o faza "foarte periculoasa" pentru Irlanda. In același timp, Jean Claude-Juncker a declarat ca poziția UE nu s-a schimbat. ”Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude…

- Ministerul de Externe al Iranului va comunica miercuri o diminuare treptata a angajamentelor Teheranului fata de acordul nuclear international din 2015 celor cinci semnatari ai acordului si presedintele Hassan Rouhani va trimite o scrisoare in acest sens, a anuntat marti media de stat, relateaza…