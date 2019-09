Sugestii de care sa tii cont atunci cand te angajezi

Stiri pe aceeasi tema

- "Perspectivele profesionale ale imigrantilor au continuat sa se imbunatateasca in 2018, continuand evolutia pozitiva observata in ultimii cinci ani", noteaza OCDE in raportul sau asupra migratiilor internationale.In medie, rata lor de angajare de 68,3% difera doar cu 2,4% de cea a "persoanelor…

- Firma BLUE WATER GRILL SRL, cu sediul in Timișoara, județul Timiș, Calea Sever Bocu, nr. 74, cod. 300242, angajeaza: 2 bucatari 2 ospatari 2 manageri Date de contact Email: [email protected] Telefon: 0744-529.225 Adresa: BLUE WATER GRILL SRL, Timișoara, județul Timiș, Calea Sever Bocu, nr. 74, cod.…

- Personalul hotelier sau pentru restaurante a reprezentat una dintre cele mai cautate categorii in lunile premergatoare sezonului estival - aprilie, mai, iunie - cand aproape ca s-au dublat recrutarile fata de luna ianuarie 2019, pe aceasta categorie, potrivit studiului "Indexul locurilor de munca",…

- Cu milioane de romani plecati peste hotare si cu cifre ale somajului la cele mai scazute niveluri din ultimii ani, gasirea candidatilor reprezinta una dintre cele mai mari provocari ale momentului pentru angajatori. Cei peste 20.000 de detinuti din...

- In ceea ce priveste responsabilitatile celor trei job-uri, compania doreste ca viitorul angajat pe pozitia de contabil junior sa fie absolvent in acest an, sa aiba cunostinte solite de contabilitate, sa stie sa opereze programe de gestiune economica, sa poata opera un PC, dar si sa cunoasca limba engleza…

- Medicii stomatologi constituie subiect de glume pentru romanii care astfel iși „razbuna” teama de dentist… Cum liniștiți un pacient speriat? a) ii vorbesc calm și incerc sa-i distrag atenția (0 puncte) b) pun pe TV un meci din campionatul romanesc și in cinci minute adoarme singur (50 de puncte) c)…

- Romania este peste media Uniunii Europene la rata de angajare a absolventilor de studii superioare, cu un nivel de 88,9%, inaintea Marii Britanii, potrivit datelor aferente anului trecut publicate de biroul european de statistica Eurostat și preluate de News.ro.