- Tudorel Toader, ministrul Justiției, a facut o radiografie a situației in care se afla Laura Codruța Kovesi, șefa DNA. Politicianul a criticat, in premiera, in mod evident, acțiunile instituției conduse de Kovesi.

"Declaratia ministrului Muncii este o declaratie politica, care de fapt dezinformeaza cetateanul roman. Cand discuta de scaderea salariilor inaltilor demnitari este bazata pe scaderea datorata cresterii salariilor acestora in 2015 datorita Ordonantei premierului interimar Oprea, care incalca legea…

Plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului a votat, miercuri, 7 februarie, modificari in Comisia parlamentara de control a activitații SRI.Astfel, prin vot secret cu bile, deputata PSD Oana Florea, președintele Comisiei „Sufrageria lui Oprea", il inlocuiește in comisie pe deputatul…

Parlamentul European dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania, ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Conform ordinii de zi a sedintei, tema dezbaterii este „Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului…

Pentru Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, anul 2017 a fost unul „ratat" din punctual de vedere al modernizarii sistemului penitenciar, dar si "un an al promisiunilor neonorate". Acesta este punctual de vedere oficial al reprezentantilor FSANP, potrivit unui comunicat…

"Am depus declaratia de renuntare la SPP", a precizat ministrul Justitiei pentru site-ul citat In prima sedinta de Guvern, premierul Viorica Dancila a anuntat oficial ca renunta la serviciile SPP, aceeasi decizie fiind luata si de membrii Cabinetului, ca o forma de sevilism fata de Liviu Dragnea.

Victor Ponta, unul dintre cei care au fost urmariți penal in dosare istrumentate de Mircea Negulescu, reacționeaza la vestea excluderii fostului procuror DNA din magistratura. Fostul premier ar vrea sa fie trasa la raspundere și Kovesi, pentru ca a coordonat mai mulți procurori care au comis abuzuri,…

Deputatul PSD, Liviu Pleșoainu, pune presiune pe ministrul Justiției, Tudorel Toader, spunand ca „daca are cu adevarat respect fața de acest popor" trebuie sa ia o decizie in ceea ce o privește pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. „Domnul Tudorel Toader 3, daca are cu adevarat respect fața de acest…

"S-au speriat si au fugit. (...) De foarte multe ori, controlul judiciar este aplicat, dar aceste persoane reusesc sa paraseasca tara inainte de a se pronunta o solutie definitiva de condamnare. Si atunci, politia sau cei care au aceste masuri de supraveghere trebuie sa vina si sa spuna ce le lipseste…

Traian Basescu face dezvaluiri despre seara turului 2 al prezidențialelor din 2009. Basescu își da cuvântul de onoare ca nu a vorbit la telefon cu Codruța Kovesi în seara respectiva și ca Maior, Coldea și ceilalți s-au adunat

Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, marti, la TVR 1, ca raportul Comisiei privind alegerile prezidentiale din 2009 este „o prostie" si ca alesii nu au putut dezlega „misterul" sufrageriei lui Oprea, afirmand ca Maior, Coldea si Kovesi s-au adunat pentru ca „nu stiau in ce parte sa se duca".

Deputatul PSD Liviu Plesoianu a precizat, marti, ca va solicita ca, dupa adoptarea noii legi a comisiilor de ancheta, sa se infiinteze o noua comisie care sa investigheze implicarea serviciilor in viata politica si juridica din Romania.

Suntem intr-o zi importanta si cred ca pentru a intelege dimensiunea momentului si a evalua, fiecare, reactia corecta, trebuie sa privim mai intai adevarul in ochi. Unde suntem? O operatiune de control al pagubelor impinge pe diverse surse scenariul induiosator al iminentei suspendari a presedintelui,…

„Are un impact evident legat de contextul incaierarii politicie din acest moment. Nu se poate judeca acum practic un astfel de gest al Inspectiei Judiciare decat legat de taberele aflate in conflict. De asemenea, pe tinuta la secret a deciziei ministrului Justitiei, in mod nejustificat. Faptul ca, de…

Ministrul Justitiei Tudorel Toader a ajuns vineri dimineața la CSM. Este prima aparitie publica a lui Toader în 2018. Ministrul Justitiei nu a scos niciun cuvânt despre soarta sefei DNA, desi promisese ca va anunta daca cere sau nu revocarea lui Kovesi la finalul lui 2017.

Marile dosare de coruptie, dar si controlul efectuat de Inspectia Judiciara la solicitarea ministrului Justitiei, au marcat activitatea Directiei Nationale Anticoruptie in anul 2017.

Medicul Mihai Lucan se confrunta cu acuzații cutremuratoare. Potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea TV, mediul este anchetat de procurorii DIICOT pentru tentativa de omor. Acesta ar fi secționat intenționat artera unui pacient pentru a-i face rau unui coleg.

Anul 2017 a fost unul plin de incercari pentru romani. Cea mai importanta personalitate care ne-a parasit in anul 2017 a fost Regele Mihai I al Romaniei, dar și marea actrița Stela Popescu.

- La sfarsit de an, oamenii serviciilor din justitie au primit ordin sa stranga de urgenta cat mai multe semnaturi impotriva Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR) si a Asociației Magistraților din Romania (AMR), prin care sa spuna ca nu i-au reprezentat in Parlament cand s-au discutat…

Obiectele pirotehnice utilizate in noaptea de Revelion pot fi foarte periculoase, spun reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), care fac mai multe recomandari pentru prevenirea incidentelor.

- Noaptea de 6-7 decembrie 2009 Noaptea alegerilor prezidențiale din 2009, turul doi. Lucrasem alaturi de consultanții straini in echipa de campanie a lui Traian Basescu, dar odata cu inceperea votului treaba noastra se cam terminase. Perspectivele erau incurajatoare, fara a ne entuziasma, intrucat sondajele…

In postarea sa, Cumpanașu vorbește despre "legile justiției, statul de drept, USR (Uniunea Suntem Ridicoli), Ciolos, PSD + ALDE, Guru, USB/HDMI..." Redam mai jos ceea ce el a numit "O analiza ampla DIRECTA, ABRUPTA și FARA ASCUNZIȘURI, dar cu bun simț și decența": "Am fost rugat in…

"Transpunerea directivei e o obligație a statului roman. In 2001, Constituția a fost revizuita. Pe noi ne intereseaza ca judecatorul sa fie supus legii și s-a renunțat la elemente subiective. Avem un nou Cod de procedura penala care vorbește despre masurile ce pot fi luate in procesul penal, folosind…

Este din nou scandal pe Legile justiției, in Parlament. Cei de la PNL și USR au parasit ședința in care se discuta legea raspunderii magistraților.Totul a plecat de la programul de lucru. Inițial, programul plenului Senatului trebuia sa dureze pana la ora 14.30, iar apoi sa inceapa plenul…

Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei a reluat, marti, dezbaterile asupra modificarilor aduse Codurilor penale in vederea transpunerii Directivei (UE) 2016/343 a Parlamentului European referitoare la prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor…

Jurnalistul Ionel Stoica a postat pe Facebook imagini de la protestul magistraților din București fața de modificarile controversate la legile justiției discutate de coaliția PSD-ALDE. "Magistrații din București au aprins lanternele de la telefoane, pe treptele Palatului de Justiție. Sper sa vada mesajul…

Nu stim care va fi forma finala a legilor Justitiei, dar este sigur ca vor fi votate exact asa cum isi doresc cele doua partide. Este clar ca se doreste limitarea puterii procurorilor. In numele principiului prezumtiei de nevinovatie omul inculpat, suspectul, acuzatul, pana la urma si martorul, nu vor…

Trei sferturi dintre cei infectați cu virusul hepatitic C nu știu acest lucru, a afirmat, marți, managerul Institutului "Matei Balș", Adrian Streinu-Cercel, la o conferința de specialitate organizata de Fundația "Prof. Dr. Matei Balș" și Academia Romana.

„UDMR nu are nicio intentie sa creeze o dependenta politica sau sa impiedice lupta impotriva coruptiei. Noi dorim un singur lucru: atunci cand vorbim despre stat de drept sa intelegem acelasi lucru. Sa intelegem ca legea este mai presus toti si toate, ca lege trebuie sa insemne acelasi lucru pentru…

"Comunicatul spune ca procurorul poate sa ancheteze eventuale fapte penale savarsite inainte sau in timpul adoptarii unei hotarari de guvern. Eu, cu ochii mei de jurist si cu experienta pe care o am, cred ca e foarte simplu. (..) Comunicatul nu spune ca procurorul poate sa ancheteze imprejurari,…

Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a comparat miercuri dezbaterea organizata cu o zi în urma de Grupul pentru Dialog Social cu o scena din Coreea de Nord, iar pe liderul PNL, Ludovic Orban, cu un personaj din bancurile comuniste, "dupa ce acesta si-a cerut iertare în…

"Din punctul meu de vedere exista un singur plan, cel puțin in privința DNA, sa ne facem treaba, pana in ultima zi, acest lucru o sa il fac și eu, pana in ultima zi de mandat sau pana in ziua in care se cere revocarea sau ce se mai poate cere. Nu am niciun fel de emoții cu privire la acest lucru.…

Scrisoarea adresata de catre reprezentantii Comisiei parlamentare care verifica aspecte ce tin de prezidentialele de acum 8 ani, cunoscuta in spatiul public drept Comisia "Sufrageria", a ajuns la destinatie. Adica la sediul institutiei conduse de catre Tudorel Toader. De altfel, ministrul insusi a confirmat…

"Avem semnale din ce in ce mai serioase ca, din dorinta disperata de a-i salva pe Dragnea, pe Tariceanu si pe altii lideri PSD de consecintele faptelor lor, majoritatea gaunoasa PSD-ALDE pune la cale procedura de suspendare a presedintelui Iohannis. Obiectivul precis de preluare a interimatului de…

Raportul Comisiei Europene de monitorizare a justitiei e unul "devastator", contine numeroase concluzii fara precedent si aduce critici, "in premiera" chiar Curtii Constitutionale, explica fostul ministru al Justitiei, Catalin Predoiu. Intr-un interviu acordat Ziare.com, liberalul analizeaza si in ce…

"Daca și cand ma voi decide... voi anunța public. Nu este un lucru pe care il avem in calcul, dar este un lucru la care lucram, daca pot exprima așa. De ce? Pentru ca pana la urma este obligația mea. Eu am cerut IJ ca dupa zece ani sa faca o evaluare de fond manageriala la Ministerul Public și la…

Dosarul Belina ar putea fi astaazi aruncat in aer de catre CCR. Judecatorii Curții se pronunța pe sesizarea președintelui Senatului Calin Popescu Tariceanu pe existența unui posibil conflict juridic intre Guvern și instituția condusa de Laura Codruța Kovesi.

"Raportul MCV ii confirma ministrului Toader ca merge pe un drum gresit . E un raport cu multe note negative, desi ministrul ne-a promis unul pozitiv . Ministerul trebuie sa se aplece asupra ajustarilor necesare din sistem, dar trebuie sa o faca cu alt spirit. MCV pare un instrument simplu, birocratic,…

Comisia Europeana a publicat raportul privind progresele inregistrate de Romania in cadrul mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), anuntand ca s-au facut progrese in domenii

- Procurorul Mihaiela Iorga Moraru a fost citata, miercuri, in calitate de suspect, la sediul DNA Ploiesti, potrivit unor surse fiind acuzata de favorizarea faptuitorului si fals, intr-un dosar care are legatura cu omul de afaceri Florian Walter. Procurorul Mihaiela Iorga Moraru s-a prezentat…

- Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu a spus, miercuri, la audierile Comisiei de ancheta pentru alegerile prezidențiale din 2009, cu referire la schimbarea prefecților, inaintea alegerilor, ca toate partidele au facut acest lucru cand au ajuns la putere. El a adaugat ca are incredere in capacitatea…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a reacționat dur dupa ce șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a refuzat marti pentru a patra oara sa se prezinte in fata comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, unde fusese chemata pentru miercuri dimineata. Potrivit acestuia, șefa DNA…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a transmis o scrisoare comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, prin care anunta ca nu se va prezenta la sedinta de miercuri, aceasta fiind a patra oara cand Kovesi refuza sa participe.Comisia…

- Reprezentantii forului parlamentar care verifica unele aspecte ce tin de prezidentialele din 2009, cunoscuta in spatiul public drept Comisia “Sufrageria” – cu referire la intrevederea din casa fostului vicepremier Oprea – fac o noua incercare de a se vedea fata in fata cu actuala sefa a DNA, care sa…

- Membrii Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 au decis luni sa o cheme din nou la audieri pe procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, informeaza agerpres.ro. Propunerea a fost facuta de deputatul PSD Liviu Plesoianu, iar decizia a fost luata cu 9 voturi…