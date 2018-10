SUFLET #COLECTIV. 3 ANI DE LA TRAGEDIE. FILM-DOCUMENT GÂNDUL - VIDEO “Ce sistem? Nu e niciun sistem. Suntem noi, oamenii. Si atat”. Este marturia cutremuratoare a unui supravietuitor din Colectiv. La fel de valabil si azi cum era acum 2 ani la realizarea filmului-document Gandul. O tragedie care s-a petrecut in 153 de secunde. Un infern dezlantuit care a luat cu el 65 de suflete si a distrus alte cateva sute. La ora 22:32 este inregistrat primul apel la 112. Urmeaza un film document , marca Gandul, realizat in anul 2016. Citeste articolul mai departe pe mediafax.ro…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit marti, la Parlament, despre nevoia de a avea un consens intre partide inainte de preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, asa cum au cazut de acord Klaus Iohannis si liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu. Intrebata de jurnalisti daca are vreun mesaj pentru…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, in contextul in care marti se implinesc 3 ani de la Colectiv, ca in Romania exista acum 11 paturi pentru marii arsi, iar in cazul unei tragedii precum cea din clubul bucurestean, autoritatile ar apela la ajutor extern.

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat afirma ca evitarea unei noi tragedii de felul celei care s-a produs in urma cu trei ani in clubul Colectiv depinde de administratorii si patronii localurior, el sustinand ca masurile luate de ISU in acesta privinta au rolul de a descuraja incalcarea legii. "Nu…

- La trei ani de la tragedia care a indoliat Romania, procesul Colectiv s-a reluat, luni, 22 octombrie, dupa ce judecatorul care s-a ocupat de dosar a s-a pensionat. In locul lui a fost numit unul nou. Citeste in continuare principalele titluri din presa...

