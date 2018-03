Stiri pe aceeasi tema

- Schiorul norvegian Kjetil Jansrud si-a asigurat castigarea celui de-al treilea mic glob de cristal la slalom super-urias, impunandu-se duminica in concursul desfasurat pe pista de la Kvitfjell (Norvegia), ultima etapa inaintea finalelor Cupei Mondiale de schi alpin care vor avea loc saptamana viitoare…

- Intr-o lume controlata de capital, elevii trebuie sa invete economie de la varste fragede. Este mesajul profesorilor si sociologilor, iar statisticile arata ca au dreptate. In prezent, exista o ruptura dramatica intre regiuni.

- De frica rusilor, de teama unei "actiuni agresive" din partea Moscovei, Suedia a decis sa construiasca 500 de buncare noi. Intr-un interviu acordat postului de televiziune NBC, Ove Brunnstrom, reprezentant al...

- Biletele pentru meciul amical pe care reprezentativa Romaniei il va disputa in data de 27 martie, la Craiova, cu nationala Suediei, au fost puse in vanzare, cu preturi cuprinse intre 30 de lei si 350 de lei. Biletele sunt disponibile pe site-urile bilete.frf.ro si bilete.ro. Fiecare persoana poate…

- Munca elevilor scolile din comuna Metes a fost rasplatita, joi, in cadrul evenimentului “Targ al Martisorului”. Este primul an in care elevii din clasele primare ale scolilor din comuna Metes au confectionat martisoare, care au fost puse spre vanzare. Primarul comunei Metes, Dan Cosmin Opruta, alaturi…

- In cadrul activitatii "Zilele portilor deschise" organizate cu prilejul marcarii Zilei Protectiei Civile din Romania, in perioada 27-28.02.2018 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Porolissum a primit in vizita o serie de clase de copii si elevi de la mai multe institutii de invatamant si anume:…

- Inspectoratul Școlar Județean Ilfov a comunicat decizia Comitetului pentru Situații de Urgența de la nivelul Ilfovului, reunit, marți, la ora 16.00, privind suspendarea cursurilor in școlile din județ și in zilele de 28 februarie, 1 si 2 martie. ”Avand in vedere avertizarea meteorologica emisa de catre…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca instituțiile de invațamant se vor inchide in aceasta saptamana, dar apoi a prezentat o informație importanta pentru toți romanii care nu au cu cine sa iși lase copiii!

- Avand in vedere evoluția fenomenelor meteorologice extreme de pe teritoriul județului Calarași, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, la propunerea Inspectoratului Școlar Județean Calarași, a hotarat suspendarea cursurilor in toate unitațile de invațamant din județul Calarași pentru 27 și 28…

- Copiii din satul Balta Rosie, județul Botoșani, nu au fost ajunge la scoala din cauza drumului blocat de zapada. Cei 14 elevi urmau sa ajunga la Scoala Prisacani- Flamanzi, dar zapada a facut ca...

- Preluand un model practicat pe scara larga in Suedia, consilierul local Cosmin Georgiu a organizat, sambata, o activitate cu totul noua și inedita in municipiul nostru, transmit reprezentanții Primariei Aiud. Sub sloganul Sa invațam de la…”suedeji”, sambata 24 februarie, chiar in ziua de Dragobete,…

- Scolile si gradinitele din sudul tarii, inchise, luni si marti La Bucuresti si în judetele Ilfov, Constanta, Dolj si Giurgiu, autoritatile au decis ca scolile si gradinitele sa fie închise, luni si marti, din cauza conditiilor meteorologice. În Capitala, primarul…

- Toate scolile din judetul Constanta vor fi inchise luni, iar masura ar putea fi prelungita si in zilele urmatoare, avand in vedere avertizarile cod galben si cod portocaliu de ger, vant si ninsori, au anuntat, duminica, autoritatile...

- Datele furnizate de Eurostat au fost publicate de Profit.ro și fac referire la luna ianuarie 2018. Potrivit sursei citate, salariul minim brut pe economie in Bulgaria, in perioada precizata, a fost 261 de euro pe luna, iar in Lituania – 400 de euro. Salariul minim pe economie…

- Scolile aradene nu mai sunt deloc sigure. Dupa ce in urma cu cateva zile un elev a mers la un liceu din Ineu cu un pistol, astazi, un alt elev a provocat o explozie si a intrerupt Bacalaureatul. La Liceul cu program sportiv din Arad, un elev in clasa a IX-a, in varsta de 17 […] The post La Arad, ca-n…

- Solicitantul uzbek de azil care a revendicat atentatul cu camion soldat cu 5 morti in aprilie 2017 in Stockholm a declarat marti in fata Curtii, in a treia zi a procesului sau pentru terorism, ca a vrut sa razbune interventia Suediei impotriva "califatului", ucigand "infideli", scrie AFP.

- Suedia si-a inasprit drastic conditiile de primire si acordare de azil, dupa ce si-a deschis larg frontierele migrantilor, constata comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei (CoE), care o indeamna ”sa inverseze tendinta”, relateaza AFP. ”Laudand eforturile Suediei de a veni in ajutor…

- Stockholm: A inceput procesul unui solicitant de azil de origine uzbeca, care a marturisit faptul ca a vrut sa lichideze “necredincioși" intr-un atac terorist care a avut loc la Stockholm in luna aprilie a anului 2017, atac in care au fost ucise cinci persoane.

- Primarul interimar al Chișinaului vine la București pentru a face schimb de experiența cu primarul Capitalei, Gabriela Firea.Citeste si: Atentie, soferi! Se propune o NOUA schimbare a Codului Rutier: Ce amenzi ar urma sa DISPARA „Doamna primar m-a invitat la București. Sunt singura…

- Majoritatea membrilor Biroului Permanent Județean Iași au votat, vineri, excluderea din PSD a primarului Mihai Chirica. Decizia vine dupa ce, acum trei zile, Comisia de Etica a PSD Iași a propus sancționarea acestuia pentru atacurile repetate la adresa conducerii social-democrate. Din…

- In perioada 12-22 februarie se vor desfașura probele de evaluare a competențelor digitale, din cadrul primei sesiuni a examenului național de bacalaureat. La nivelul județului Dolj sunt inscriși aproape 4.600 de candidați, iar evaluarea se va desfașura in toate cele ...

- Guvernul are, joi, pe ordinea de zi, Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time care, in urma aplicarii legii salarizarii unice, nu doar ca nu au mariri salariale, dar ajung sa vina cu bani de acasa, dupa cum acuzau sindicatele. Anunțul a fost facut de ministrul…

- Site-ul eMaramures.ro este in atentia presei europene. Stirea despre venirea lui Constantin Caliman la Minaur, postata in premiera de acest site, a fost preluata de intreaga presa nationala, dar si de catre cateva publicatii din strainatate. Handbollskanalen.se, un ziar specializat pe stiri sportive…

- 50 de brasoveni care isi vor incarca maine cardurile de calatorie pe liniile RATBV vor primi intrari gratuite la Zoo Brasov. 50 de persoane se vor putea bucura in fiecare luna gratuit de imaginile si atmosfera Gradinii Zoologice Brasov. Acest lucru este posibil dupa ce RATBV SA si Gradina…

- In baza cererii nr. 3455 din data de 17.01.2018 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Ilfov a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Forasol SRL. Sediul social se afla in orasul Voluntari, judetul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Suediei ca, in conformitate cu datele prezentate de Institutul Meteorologic și Hidrologic local, pentru regiunile Gavleborg și Vasternorrland a fost emis cod…

- Mai bine de o ora au durat dezbaterile la punctul de pe ordinea de zi privind regulamentul de parcare pe 2018, cazut deja o data de consilierii PSD la finele anului trecut. Social-democrații au anunțat prin liderul de grup Florin Bogdea ca vor vota regulamentul doar daca le vor fi acceptate…

- – mai multe școli risca sa nu mai aiba bani de salarii din cauza acestui indicator, aproape identic in toate unitațile de invațamant, indiferent de numarul de elevi, și fara o diferențiere majora intre urban și rural, unde populația școlara este in scadere Școlile sunt obligate sa ia masurile necesare…

- Societatea Chimpex SA a fost infiintata in anul 1991 si are sediul social in municipiul Constanta, Incinta Port Dana 54, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 29 ianuarie 2018, societatea are capital social subscris de 28.169.477,5 de lei integral…

- Nationala de handbal masculin a Spaniei este noua campioana europeana, dupa ce a invins duminica, in finala CE din Croatia, reprezentativa Suediei, cu scorul de 29-23 (12-14).Spania a cucerit prima medalie de aur europeana, dupa alte patru finale disputate, in timp ce Suedia aduna si ea cinci…

- Istoricul Neagu Djuvara a trecut la cele veșnice, joi, la varsta de 101 ani, transmite site-ul stiri.tvr.ro. Se pare ca acesta ar fi murit la spital. Neagu Djuvara (n. 18/31 august 1916, București, Romania – d. 25 ianuarie 2018[1]) a fost un istoric, diplomat, filozof, jurnalist și romancier roman.…

- • La 8 iunie 2014, in Duminica Pogorarii Sfantului Duh, avea loc ceremonia de intronizare a Inaltpreasfințitului Parinte Varsanufie in demnitatea de Arhiepiscop al Ramnicului. Parintele Arhiepiscop s-a nascut la 24 ianuarie 1968, in București, intr-o familie creștin-ortodoxa. Parinții sai, Petre-Vasile…

- connect: Ne puteți oferi o scurta carte de vizita profesionala? Yanmin Wang: Lucrez in cadrul acestei companii inca din anul 1999, deci de mai bine de 18 ani. In ultimii 14 ani am lucrat in cadrul departamentului R&D – Dezvoltare și Cercetare. Prima mea funcție a fost Head of smartphone division, așa…

- Social-democratii germani au votat duminica in favoarea desfasurarii de negocieri cu cancelarul Angela Merkel pentru formarea unui nou guvern, relateaza agentia DPA.Citește și: RASTURNARE DE SITUATIE Reactia Elenei Udrea dupa ce s-a zvonit ca ar fi insarcinataCirca 600 de delegati…

- Pe langa meciul amical cu Suedia, stabilit deja pentru marți, 27 martie, la Craiova, naționala Romaniei urmeaza sa mai dispute un test de verificare in aceasta primavara. Conform TV Telekom Sport, selecționerul Cosmin Contra și-ar dori ca "tricolorii" sa mai dispute un amical cu cateva zile inaintea…

- Inspectoratul Scolar Judetean a anuntat ca maine, 19 ianuarie, se vor relua cursurile in toate scolile din judet. Acestia au mai explicat ca doar daca apar probleme deosebite pe timpul noptii, in scolile din zonele afectate de viscol, nu se vor relua cursurile. Ramane de vazut daca, in noaptea, asta…

- Deputatul PNL de Suceava Bogdan Gheorghiuconsidera ca PSD a demonstrat, inca o data, prin demiterea celui de al doilea Guvern intr-un an de zile, ca nu poate si nu stie sa guverneze. Bogdan Gheorghiu a declarat ca prin modul in care se comporta, PSD demonstreaza ca are doar trei mari obiective, ...

- Viorica Dancila, presedintele Organizatiei de Femei a PSD si liderul europarlamentarilor social-democrati romani a fost votata de Comitetul Executiv al PSD pentru functia de premier al Romaniei, in urma retragerii sprijinului politic pentru Mihai Tudose. Președintele PSD Maramureș, Gabriel Zetea a declarat…

- "Guvernul este unul politic, iar partidul decide", a declarat luni ministrul Administratiei si Internelor, Carmen Dan. "Asa cum am spus si ultima data, cand am discutat despre aceasta, guvernul este un politic, asteptam decizia partidului", a spus Carmen Dan inaintea reuniunii Comitetului Executiv…

- PSD Olt solicita organizarea ''de urgenta'' a Comitetului Executiv National al partidului, in contextul ultimelor evenimente, ''care au darul de a aduce grave prejudicii de imagine'' social-democratilor, se arata intr-un comunicat al organizatiei. Social-democratii…

- Sfarsitul acestei saptamani vine cu emotii pentru 21 de tineri din Giurgiu care s-au aratat interesati de o cariera in Jandarmeria Romana. Sambata, 13 ianuarie a.c., acestia trebuie sa se prezinte la scolile militare de subofiteri din Dragasani si Falticeni pentru a se inscrie la concurs. 19 dintre…

- Consiliul Judetean Buzau a aprobat in cadrul ședinței extraordinare de joi trecerea in administrarea Companiei Naționale de Investiții a unui teren pe care va fi construita o sala de sport pentru persoane cu dizabilitati. Aceasta va fi prima de acest gen din țara, valoarea proiectului ridicandu-se la…

- Luni, 8 ianuarie, Brigada 2 Vanatori de Munte „Sarmizegetusa” și structurile subordonate au inceput un nou an de instrucție. In cadrul activitatilor organizate la nivelul marii unitati si a unitatilor subordonate, comandantii acestora au prezentat bilantul anului de instructie anterior, dar și obiectivele…

- Anuntul a fost facut de un oficial al departamentului Educatie. „Predarea limbii engleze in scolile guvernamentale si non-guvernamentale primare ca parte a programei oficiale este impotriva legii si reglementarilor", a spus Mehdi Navid-Adham, seful Consiliului de Invatamant Superior, citat de Reuters.…

- Societatea Maria Trading SA a fost infiintata in anul 1995 si are sediul social in municipiul Constanta, strada Mircea cel Batran nr. 86 judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 3 ianuarie 1918, societatea are capital social subscris de 898.365 de lei…

- Anul acesta Revelionul Solidaritații, acțiunea pe care autoritațile locale o organizau pentru persoanele sarace din municipiu va avea loc doar pentru asistații de la Casa Iris. Reprezentanții Primariei au luat aceasta decizie tocmai pentru ca in anii trecuți, foarte mulți dintre cei care se inscriau…

- Ministerul Educației și Științei din Tadjikistan a interzis categoric instalarea pomilor de Craciun in școli. Responsabilii de la ministerul de resort susțin ca o astfel de decizie a fost luata la rugamintea parinților, pentru a preveni colectarea banilor și pentru a nu admite, in general, risipa, scrie…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat joi ca nu a auzit cand senatorul USR Florina Presada ar fi fost injurata de senatorul PSD Liviu Brailoiu, ci doar cand parlamentarul social-democrat i-ar fi urat "La multi ani!" colegei sale de la USR. "Nu l-am auzit, imi pare rau. Eu am auzit…

- Social-democratul Fanica Birla a demisionat luni la functia de consilier municipal. Acesta a fost consilier local, incepand din anul 2000, a fost viceprimar al municipiului Buzau si, pentru o scurta perioada, primar interimar pe finalul mandatului lui Constantin Boscodeala.

- Beneficiarii principali ai proiectului sunt studentii de la Facultatea de Agricultura, din anul I, care fac cu precadere parte din grupurile dezavantaje. „Din statisticile realizate la nivelul facultatii reiese faptul ca un procent ridicat dintre studenti provin din familii cu venituri modeste, monoparentale…