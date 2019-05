Stiri pe aceeasi tema

- ”Eu am decis astazi (luni) sa redeschid ancheta”, a anuntat viceprocurorul Eva-Marie Persson, intr-o conferinta de presa.”Domnul Assange fiind incarcerat in Marea Britanie, se intrunesc conditiile in vederea cererii predarii sale catre Suedia in virtutea unui mandat european de arestare,…

- Justiția suedeza a anunțat luni redeschiderea anchetei pentru viol împotriva fondatorului WikiLeaks Julian Assange, cu speranța de a-l aduce în fața tribunalului înainte de prescrierea faptelor, în 2020, scrie AFP."Am decis azi redeschiderea anchetei", a anunțat…

- Julian Assange, cofondatorul WikiLeaks, a declarat joi in fata unui tribunal din Londra ca nu doreste sa fi extradat in Statele Unite ale Americii, unde il asteapta un proces pentru 'atac cibernetic' in legatura cu publicarea in 2010 a sute de mii de documente confidentiale, intre care rapoarte…

- Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, a fost condamnat la aproape un an de pușcarie pentru ca a incalcat termenii eliberarii pe cauțiune. In 2012, el s-a refugiat in interiorul ambasadei statului Ecuador din Londra. A stat șapte ani acolo și a ajuns pe mana autoritaților doar dupa ce șeful statului…

- Marea Britanie a garantat Ecuadorului ca fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, nu va fi extradat intr-un stat care aplica pedeapsa cu moartea, a declarat joi presedintele ecuadorian Lenin Moreno, la scurt timp dupa anuntul privind arestarea fondatorul WikiLeaks, transmite Reuters. Politia…

- Partidul Laburist din Marea Britanie a anuntat joi ca nu va sustine acordul propus de premierul Theresa May cu privire la Brexit daca sefa guvernului ii cere parlamentului sa supuna la vot doar 'elementul de divort', nu si declaratia cu privire la viitoarea relatie dintre Londra si Bruxelles,…

