- Ofenisva militara din Siria a facut primele victime si din partea Turciei. "Fratele nostru a cazut ca un martir (joi) la 10 octombrie intr-o confruntare cu teroristii din YPG (militia kurda Unitatile pentru protectia poporului, calificata de Turcia drept grupare terorista) in zona de desfasurare…

- Tiruri de mortier si rachete din Siria au ucis sase oameni, printre care un copil in varsta de noua luni, in localitati de frontiera din Turcia, au anuntat joi birourile guvernatorilor unor provincii din sud-estul tarii, informeaza Agerpres. Anterior, oficialitațile de la Ankara anunțasera ca au ”nimicit”…

- Erdogan ameninta sa trimita 3,6 milioane de migranti in Europa, raspunzand criticilor europenilor fata de ofensiva turca in Siria, informeaza agentiile de stiri. ”O, Uniune Europeana, retracteaza. O mai spun o data, daca incercati sa ne prezentanti operatiunea ca pe o invazie, vom deschide…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat joi sa lase sa treaca in Europa milioane de refugiati, ca raspuns la critici fata de ofensiva turca in curs in nord-estul Siriei, relateaza AFP. "O, Uniune Europeana, retracteaza. O mai spun o data, daca incercati sa ne prezentanti operatiunea…

- Franta, Regatul Unit si Germania au cerut convocarea Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre ofensiva turca in nordul Siriei, lansata miercuri, a anuntat ministrul francez al afacerilor europene Amelie de Montchalin, potrivit Reuters, relateaza Agerpres. Intr-o audiere in…

- Fortele armate turce au lansat miercuri o ofensiva in nordul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan printr-un mesaj pe Twitter, preluat de DPA. Erdogan a denumit operatiunea "Izvorul Pacii" si a afirmat ca tintele sunt Statul Islamic si militiile kurde YPG (Unitatile de Protectie…

- "Siria respinge categoric acordul celor doi ocupanti american si turc privind crearea intitulatei zone de securitate", a indicat agentia oficiala Sana, care preia pozitia ministerului sirian al Afacerilor Externe.Potrivit Reuters, guvernul de la Damasc considera ca un acord intre Turcia…

- Ankara a evocat marti discutii intre responsabili militari americani si turci cu privire la infiintarea acestei zone menite sa separe frontiera turca de combatantii kurzi sustinuti de SUA in nordul Siriei, in conflictul inceput in 2011.O propunere in acest sens a fost prezentata in ianuarie…