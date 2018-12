Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a amendat cu 77 de milioane de euro Holdingul Energetic Bulgar (BEH) si filialele sale - Bulgargaz si Bulgartransgaz - pentru ca, in perioada 2010-2015, au abuzat de pozitia dominanta de pe piata bulgara a gazelor si au blocat accesul unor firme private la reteaua de distributie a…

- Romania și-a aflat azi adversarele din preliminariile pentru EURO 2020. "Tricolorii" au fost repartizați in Grupa F, alaturi de Spania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta. Jurnaliștii suedezi nu o vad pe Romania printre favoritele la calificare. Publicația Aftonbladet a radiografiat grupa "nordicilor",…

- Românii care vor sa tranziteze Bulgaria sau sa petreaca vacanța în țara vecina trebuie sa știe ca vor fi nevoiți sa plateasca taxe pentru traversarea podurilor, tunelurilor și trecatorilor montane. Cuantumul acestora nu a fost stabilit înca și nici porțiunile pentru care se vor încasa…

- Pentru anumite constructii de pe drumurile republicane din Bulgaria, poduri, tuneluri sau trecatori montane, mentionate intr-o lista adoptata prin Hotarare de Guvern, se va percepe taxa. Drumurile pentru care se va percepe taxa vor fi anuntate de Agentia pentru Infrastructura Rutiera, anunta Sega, citat…

- Scandal de proporții in Suedia, cu ramificații in Polonia și Romania. Pacienții din regat ar putea pica pe mana unui asistent medical cu diploma, dar nu și cu studii de specialitate. Este, probabil, doar varful unei afaceri cu diplome false, care pune in pericol viața oamenilor.

- Banca centrala suedeza va incerca anul viitor sa lanseze un proiect pilot de dezvoltare a unei monede electronice in conditiile in care tara nordica se gandeste cum sa securitizeze sistemele de plati intr-un viitor fara cash, scrie Bloomberg. Scopul va fi de a “dezvolta si pregati o e-coroana” care…

- Cercetatorii Institutului Karolinska din Suedia au descoperit o noua structura in celulele umane. Structura reprezinta un nou tip de proteina complexa pe care celula o utilizeaza pentru a adera la mediul din jur, ea fiind o parte importanta...

- De la distanța, Romania se vede mai clar… Vocile romanilor din strainatate ne spun o altfel de poveste despre noi, ca națiune. Vrem sa le facem auzite și dincolo de granițele Pieței Victoriei, facandu-le loc zilnic in paginile Libertații. De aceea le-am cerut catorva romani de departe, care n-au fost…