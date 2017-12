Stiri pe aceeasi tema

- Un vehicul al politiei, parcat in fata unei sectii de politie din orasul suedez Malmo (sud), a explodat vineri seara, a precizat politia, care a adaugat ca in urma exploziei nu s-au inregistrat raniti, transmite agentia DPA, citata de Agerpres.Autoritatile cauta acum suspecti. Martori oculari…

- Aproape 40 de persoane au fost ranite in urma exploziei accidentale a unor artificii la un festival din Cuba. "Un accident nefericit cu artificii s-a produs noaptea trecuta in Remedios", a relatat serviciul guvernamental de stiri Cubadebate.Printre victime se numara si sase copii, potrivit…

- Politia turca a arestat marti 12 persoane presupuse a avea legaturi cu gruparea Statul Islamic, in cursul unor operatiuni antiteroriste desfasurate in provincia Adana, in sudul tarii, transmite EFE, citand agentia Dogan. Potrivit Anadolu, fortele antiteroriste au intreprins perchezitii simultane…

- Politia din Los Angeles a fost chemata simbata seara sa examineze un colet suspect adresat ministrului american al finantelor Steve Mnuchin. Genistii au stabilit in final ca pachetul, gasit pe aleea spre casa unui vecin al ministrului din faimosul cartier Bel Air, nu contine explozibil, ci balegar,…

- Politia daneza a acuzat un barbat sirian de 30 de ani, solicitant de azil in Suedia, de tentativa de comitere a unui atentat terorist la Copenhaga in noiembrie 2016, relateaza Reuters.Barbatul a fost arestat joi intr-o operatiune in care au fost implicate si serviciile de informatii daneze,…

- Zeci de oameni au ramas fara un loc de munca in Suedia, din cauza revoluției digitale. Angajații bancilor din aceasta țara sint inlocuiți cu roboți. Declarații in acest sens au fost facute de catre Autoritatea de Reglementare a Pietei Financiare din Suedia, citata de Bloomberg. Autoritațile suedeze…

- Autoritațile irlandeze sunt în alerta, dupa ce au descoperit ca grupuri mari de români au ajuns în țara în aceasta perioada. Polițiștii irlandezi au identificat mai multe personae de origine româna, care fac parte dintr-o rețea de cerșetorie. Persoanele în…

- Un tren al companiei Amtrak a deraiat, azi, pe un pod din comitatul Pierce, prabușindu-se și blocând benzile de sud ale unei autostrazi din apropierea orașului Tacoma, statul Washington, informeaza site-ul postului NBC. Cel puțin trei persoane au murit, iar alte 70 au fost ranite în urma…

- Groaznic accident in municipiul Buzau. Cel puțin șase persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de oameni. Incidentul a avut loc in zona centrala a orașului, mai exact in fața Școlii nr, 1, de pe bulevardul „Nicolae Balcescu“. (Sursa video reporterbuzoian.ro) Autoritațile au activat…

- Suspectul in atentatul de la New York, soldat cu trei raniti luni, era necunoscut politiei din Bangladesh, au anuntat marti fortele de ordine din aceasta tara care ancheteaza cu privire la trecutul lui Akayed Ullah, relateaza AFP, potrivit News.ro . Un barbat in varsta de 27 de ani originar din Bangladesh…

- O explozie la un nod de distributie a gazelor naturale de la Baumgarten, langa Viena s-a soldat cu decesul unei persoane si ranirea altor 18 persoane, informeaza site-ul postului Deutsche Welle. Politia austriaca a inchis accesul in zona terminalului de la Baumgarten an der March, la est…

- Politia suedeza a anuntat luni ca intreprinde o ancheta in legatura cu o tentativa de incendiere a unui edificiu religios situat intr-un cimitir evreiesc din Malmo (sud), aceasta fiind o noua agresiune comisa dupa atacarea unei sinagogi cu un cocteil molotov, ca urmare a deciziei presedintelui american,…

- Sambata seara, aproximativ 20 de barbati mascati au atacat cu cocktailuri Molotov, o sinagoga din Gothenburg, in care avea loc un eveniment pentru tineri, anunta Sunday Express, citand presa suedeza, potrivit News.ro . Politia a sosit la fata locului, unde studentii evrei aflati in cladire se refugiasera…

- Aproximativ 20 de barbati mascati au atacat sambata seara, cu cocktailuri Molotov, o sinagoga din Gothenburg, in care avea loc un eveniment pentru tineri, anunta presa suedeza, citata de Sunday Express si news.ro. Politia a sosit la fata locului, unde studentii evrei aflati in cladire se refugiasera…

- Autoritatile din Bulgaria si Suedia au retinut noua persoane intr-o operatiune comuna realizata in cele doua tari impotriva traficului de persoane, informeaza miercuri BTA. La operatiunea care a dus la neutralizarea unui grup infractional angajat in trafic de persoane in scopul cersetoriei au participat…

- Circulatia pe Valea Prahovei se desfasoara in coloana duminica la pranz, traficul fiind ingreunat in special intre Predeal si Busteni si intre Sinaia si Comarnic, pe sensul de mers catre Bucuresti, anunta Centrul Infotrafic al Politiei...

- Poliția germana a anunțat ca a dezamorsat un pachet suspect, descoperit la Potsdam, din cauza caruia a fost nevoita sa evacueze târgul de Craciun din centrul orașului. Conform poliției germane, obiectul gasit conținea „material exploziv sau inflamabil”. Un dispozitiv exploziv…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) a anuntat joi ca, urmare a cresterii valorilor de trafic la iesirea din tara, a suplimentat numarul politistilor la punctele de trecere a frontierei. Potrivit unui comunicat al de presa, ca urmare a faptului ca, la inceputul acestei minivacante,…

- Polițiștii britanici din comitatele Devon și Cornwall angajeaza vorbitori de limba romana. Autoritațile au dat publicitații un anunț potrivit caruia recruteaza personal, iar cunoașterea limbii romane reprezinta un avantaj. „Așteptam in special aplicații din partea oamenilor care nu sunt bine reprezentanți…

- Doua statii de metrou au fost inchise in Londra in urma incidentului de securitate produs vineri dupa-amiaza, anunta Politia metropolitana. Cel putin o persoana a fost ranita in urma incidentului de securitate produs vineri dupa-amiaza in centrul Londrei, anunta autoritatile britanice. „Pana in acest…

- Autoritatile silvice si Politia au inceput o ancheta dupa ce un urs a fost impuscat la o partida de vanatoare organizata intr-o padure din judetul Arad, unde prezenta ursilor este foarte rara. Partida de vanatoare era organizata pentru mistreti, insa unul dintre participanti ar fi impuscat din greseala…

- Serviciile de securitate ruse au retinut duminica 263 de persoane in centrul Moscovei din cauza ”deranjarii linistii publice”, informeaza presa internationala. Autoritatile au retinut cateva zeci de persoane pe strazile moscovite, desi niciuna dintre acestea nu avea asupra sa postere,…

- O persoana a fost serios ranita dupa ce un individ a deschis focul în fata unui supermarket din orasul german Bremen, a anuntat, joi, Politia locala, care a adaugat ca suspectul a reusit sa fuga, relateaza der Spiegel. Potrivit autoritatilor, incidentul a avut loc în dimineata…

- Adolescentii au fost arestati pe 28 octombrie, dar ancheta a fost dezvaluita miercuri. Cei doi suspecti vor fi dusi in instanta joi. "Politia din Yorkshire a oferit asistenta Unitatii pentru Combaterea Terorismului in investigatie si perchezitii. Anchetatorii cred ca este vorba de un incident…

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce un taxi a intrat in multime in centrul Londrei, miercuri seara, informeaza Realitatea.net. Politia a anuntat ca nimeni nu si a pierdut viata, insa exista mai multi raniti. Autoritatile exclud varianta unui atac terorist.Sursa foto: Google Maps ...

- Atentatul de la New York a fost comis marti in numele gruparii Statul Islamic, dupa ce a fost pregatit timp ce mai multe saptamani, a declarat miercuri adjunctul sefului Politiei din New York (NYPD) John Miller, relateaza AFP.

- Descoperirea bombei artizanale, in seara zilei de 9 aprilie a.c., a alimentat temerile legate de producerea unui atentat in Norvegia, cu atat mai mult cu cat cu cateva ore mai devreme la Stockholm, in statul invecinat Suedia, avusese loc un atac cu mașina soldat cu 4 morți. Poliția norvegiana…

- Polițiștii au pus in aplicare un mandat de arestare preventiva emis de autoritațile din Polonia, pe numele unui barbat din Dragașani. La data de 25 octombrie a.c, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, impreuna cu cei din cadrul Poliției municipiului Dragașani, au pus in executare…

- O explozie la o fabrica de artificii deschisa in urma cu doua luni in apropierea capitalei indoneziene, Jakarta, a dus la moartea a cel puțin 47 de persoane si ranirea a cel puțin 46 de persoane, potrivit autoritaților citate de The Guardian . In momentul exploziei, in fabrica se aflau 103 muncitori…

- Un individ înarmat cu un pistol a luat ostatici într-un centru comercial din Marea Britanie, afirma surse citate de cotidianul The Guardian. UPDATE: Luarea de ostatici din oraselul britanic Nuneaton nu este un incident cu caracter terorist, afirma surse din cadrul politiei citate…

- Un român a fost ranit în urma atacului de la Munchen și a primit îngrijiri medicale în regim ambulatoriu, a declarat, astazi, pentru Mediafax, Ministerul de Afaceri Externe. “Consulatul General al României la Munchen urmarește îndeaproape evenimentele…

- Poliția spaniola a anunțat vineri ca a identificat circa 800 de turiști britanici suspectați ca au depus plangeri pentru false intoxicații alimentare in insulele Baleare pentru a obține despagubiri substanțiale din partea hotelurilor, relateaza AFP.Poliția a mai anunțat intr-un comunicat ca…

- Serviciile de securitate au lansat o ampla operatiune de securitate in centrul orasului Munchen in eforturile de capturare a individului care a comis atacuri cu un cutit. Autoritatile cauta un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani care a fugit cu o bicicleta de culoare neagra dupa…

- Autoritațile libaneze au anunțat miercuri ca au recuperat tabloul 'Retrato de la senora James Reeves', probabil originalul pictorului spaniol Salvador Dali, care fusese furat intr-o țara vecina. "Este probabil originalul și valoreaza milioane de dolari", a informat Biroul…

- Deflagrația a avut loc la puțin timp dupa miezul nopții, miercuri, in centrul acestui oraș portuar cu circa 100.000 de locuitori.Premierul social-democrat al Suediei, Stefan Lofven, a denunțat "atacul impotriva democrației" și a facut apel la intensificarea luptei "impotriva marii delincvențe".Explozia,…

- Autoritațile au fost chemate la locul incidentului in jurul orei 22:30 (20:30 GMT), in centrul orașului Trelleborg, la 650 km sud-vest de Stockholm, a declarat purtatorul de cuvant al poliției regionale, Fredrik Bratt, pentru ziarul Expressen. Doua persoane au fost impușcate in acest incident…

- Cel putin sapte oameni au fost raniti în urma unui atac armat ce a avut loc în Suedia Atacul a avut loc la ora locala 23.30 (00.30, ora R. Moldova). Politia suedeza a lansat o ampla operatiune, evacuând perimetrul în care a avut loc atacul. …

- Trei teroristi sinucigasi si-au detonat miercuri centurile cu explozivi langa cartierul general al politiei din Damasc, facand un mort si sase raniti, a anuntat Ministerul de Interne al Siriei, informeaza AFP. Doi atacatori "au incercat sa lanseze un asalt impotriva cartierului general al comandamentului…

- Trei agresori s-au detonat in apropierea unui sediu al politiei din centrul Dmascului, acesta fiind cel de-al doilea atac de acest fel din capitala siriana.Atacatorii sinucigasi au incercat sa patrunda in centrul de comandament al politiei si au avut ciocniri violente cu paznicii inainte…

- Cativa oameni au fost raniti dupa ce o masina a intrat in pietoni sambata dupa-amiaza pe trotuarul din fata Muzeului de Istorie Naturala din Londra, anunta BBC . Politia londoneza a facut o arestare in acest caz, scrie Reuters. Autoritatile nu au precizat deocamdata numarul exact al victimelor si daca…

- Politia a arestat 37 de suspecti si a confiscat bunuri in valoare de 11 milioane de euro (13 milioane de dolari) intr-o operatiune anti-Mafia care a avut loc in Italia si Germania, relateaza miercuri DPA. Operatiunea politiei a vizat clanul 'Rinzivillo' din mafia italiana Cosa Nostra si a condus…

- Politia americana a dat publicitatii imagini din timpul interventiei impotriva agresorului din Las Vegas. Autoritatile au recuperat, in total, 47 de arme care apartineau barbatului care a tras in multime. Acestea au fost gasite atat din camera de hotel, cat si in alte doua locatii. Unele pusti erau…

- Premierul Mihai Tudose si ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, au participat, marti, la inaugurarea oficiala a Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Lipnita deschis in regim de trafic international la granita cu Republica Bulgaria. "Lucrarile de amenajare si modernizare desfasurate…