Suedia trimite la 5 milioane de adrese brosuri informative despre modalitatile de pregatire pentru razboi cu Rusia

Stiri pe aceeasi tema

- La aceste aplicatii, militarii rusi au exersat mai multe procedee de lansare, ghidare si manuire a sistemelor de rachete antitanc. Expertul in probleme de securitate, Rosian Vasiloi, de la Institutul pentru Dezvoltare si Initiative Sociale 'Viitorul' din Chisinau, se intreaba cu aceasta ocazie…

- Cel putin 11 persoane au fost ranite cand au incercat sa desparta doi adolescenti care incepusera o lupta cu cutite, la o scoala din centrul Rusiei. Un profesor si un elev de 16 ani au fost grav raniti. Potrivit rapoartelorcitate de corespondentul BBC, unul dintre cei doi implicati in lupta era fost…

- Rusia nu va trimite delegația sa la sesiunea din ianuarie a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), deoarece regulamentul organizației nu a fost modificat așa cum a cerut anterior Moscova, a declarat vicepreședintele Dumei de Stat a Rusiei, Petr Tolstoi, care supravegheaza activitatea internaționala…

- Relatiile dintre SUA si Rusia sunt la cel mai mic nivel istoric dupa presupuse inferfenta a Kremlinului in alegerile americane. Intr-un sondaj publicat miercuri de Levada Center, 66 la suta din respondenti au spus ca Rusia are un dusman. "Se vorbeste mereu la tv despre actiuni negative indreptate impotriva…

- In ultimele zile ale anului ce tocmai s-a incheiat, o serie de organizații maghiare din Romania au obținut mai multe finanțari record, de mai mult de 100 de milioane de euro, potrivit unei hotarari de guvern adoptate de Executivul ungar.Potrivit agenției Rador, sumele sunt alocate din bugetul…

- Din cauza ingrijorarii provocate de extinderea influentei Rusiei, Congresul SUA a solicitat sefului Pentagonului, James Mattis, sa pregateasca o analiza privind cooperarea militara a fiecarui stat din Balcanii de Vest cu Rusia. Mattis trebuie sa prezinte raportul Comisiilor de aparare si de politica…

- Șeful Consiliului de Securitate al Rusiei spune ca zeci de mii de americani care locuiesc în Coreea de Sud ar muri în cazul în care ar izbucni un razboi cu Coreea de Nord. Nikolai Patrushev a mai spus ca artileria și lansatoarele de rachete ale Coreii de Nord sunt poziționate…

- Olev Vasnețov ar urma sa il inlocuiasca, la inceputul anului viitor, pe Farit Muhametșin in funcția de Ambasador al Rusiei in Republica Moldova. Rotația este una planificata, insa "are loc in contextul unei inrautațiri fara precedent a relațiior dintre cele doua țari", scrie Kommersant.

- Fostul prim-ministru al Ucrainei, Arseni Iațeniuk, a fost reținut la cererea autoritatilor judiciare din Rusia. Incidentul a avut loc in seara zilei de 23 decembrie, in timpul controlului pașapoartelor la aeroportul din Geneva, a declarat pe Facebook purtatoarea sa de cuvant Olga Lappo. „Arseni Iațeniuk,…

- Din programul american de investitii militare, 3 milioane de dolari vor fi investiti in baza militara aeriana de la Campia Turzii. Proiectul, in valoare de 200 de milioane de dolari, are ca scop impiedicarea ,,agresiunii Rusiei", conform legislatiei de aparare a SUA pentru anul fiscal 2018.

- Potrivit acestor surse, manevrele au repetat capturarea statelor baltice si a Belarusului precum si o "campanie soc" impotriva tarilor occidentale membre ale NATO precum Germania si Olanda, dar si Polonia, Norvegia si state nealiniate precum Suedia si Finlanda. Potrivit celor doua surse, trupele rusesti…

- Directorul Serviciului de Spionaj Extern (SVR) al Rusiei, Serghei Nariskin, a acuzat marti SUA ca poarta un 'razboi hibrid' nedeclarat impotriva fostelor tari sovietice care fac in prezent parte din Comunitatea Statelor Independente (CSI), informeaza EFE.'Magnitudinea actiunilor desfasurate…

- Secretarul american de stat, Rex Tillerson, a facut o serie de acuzații la adresa Rusiei. Acesta a spus ca amestecul ilegal pe care l-a avut în contextul alegerilor din SUA din anul 2016 a fost un act de "razboi hibrid" din partea Moscovei. Președintele Donald Trump "a…

- Președintele Donald Trump "a spus clar in mai multe randuri ca doua țari ca Rusia și SUA nu-și pot permite sa nu aiba o relație productiva, insa in prezent nu este cazul și știm cu toții de ce", a spus el la o reuniune in fața funcționarilor Departamentului de Stat, facandu-și bilanțul ca șef al…

- Un raport al think-tank-ului american Rand afirma ca Statele Unite ale Americii ar putea, in anumite circumstante, sa piarda un razboi cu Rusia sau cu China si nu ar putea apara tarile baltice, nici chiar impreuna cu fortele NATO, in cazul unei agresiuni rusesti care ar repeta scenariul din Ucraina,…

- Se cunosc toate cele 16 echipe calificate in optimile de finala ale Campionatului Mondial de Handbal din Germania. Romania, castigatoarea grupei A, va infrunta Cehia luni, de la ora 18:30, la Leipzig. In sferturi, cel mai probabil adversar ar fi Olanda, vicecampioana mondiala și europeana. In…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a anuntat ca va candida pentru un nou mandat in anul 2018, informeaza site-ul agentiei Tass. „Da, voi candida pentru functia de presedinte al Federatiei Ruse”, a declarat Vladimir Putin. Rusia va organiza alegeri prezidentiale pe 18 martie 2018. Vladimir Putin a…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat miercuri, la dezbaterea "Preparing for the 21st century threats / Pregatire pentru provocarile secolului 21" organizata la Cluj, ca Federatia Rusa a dus campanii de dezinformare pentru a crea confuzie si dezbinare intre aliatii NATO. "Cativa aliati,…

- Cu totii ne dorim sa avem o conexiune la internet mai rapida, iar ajutorul nesperat ar putea veni din adancurile pamantului, scriu cei de la Playtech. Este vorba despre un mineral rar, descoperit prima data in Muntii Urali, din Rusia. La aproape doua secole de la descoperirea lui de catre…

- Antrenorul naționalei de fotbal a Iranului, portughezul Carlos Queiroz, a reluat criticile la adresa Federației de resort din aceasta țara, solicitand condiții mai bune de pregatire in perspectiva participarii la CM 2018 din Rusia. ”Nu ma intereseaza amenințarile și faptul ca aș putea fi concediat.…

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko a anunțat vineri desfașurarea "într-un viitor foarte apropiat" a unor referendumuri pe tema aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana și la NATO. El se declara ferm convins ca populația se va pronunța în favoarea intrarii în UE…

- Hacker-ul care a dus la compromiterea a peste 500 de milioane de conturi Yahoo s-a declarat vinovat in fața judecatorilor americani. El le-a spus magistraților ca a fost instruit de serviciile rusești sa comita atacul cibernetic. Karim Baratov, cetațeanul canadian din spatele atacului cibernetic care…

- Luni au plecat primele doua trenuri incarcate cu marfa spre China. Una din garnituri va ajunge in aceasta tara din Orientul Indepartat prin Ucraina, Rusia si Kazahstan, iar containerele celuilalt tren vor fi transportate mai departe cu vaporul, din portul Pireu, potrivit Rador care citeaza agentia maghiara…

- O declaratie a lui Putin a suscitat o atentie deosebita in mass-media din Rusia, numeroase ziare titrand „Putin redirectioneaza economia Rusiei pe un fagaș militar”, iar o multime de comentatori au subliniat ca in acest mod șeful statului rus ar confirma ca Moscova s-ar pregati de un nou razboi.

- Consiliul Europei dezbate problema ridicarii sancțiunilor anti-ruse impuse dupa agresiunea Moscovei impotriva Ucrainei, a declarat secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, publicatiei britanice Financial Times. Reprezentantul Consiliului Europei susține ca mandatul principal al…

- Reteaua de socializare online a precizat ca programul vizeaza, de asemenea, si aprecierile oferite paginilor de Facebook si conturilor de Instagram create de Agentia de Cercetare pe Internet (IRA), o organizatie de stat cu sediul la Sankt Petesburg, care desfasoara operatiuni de dezinformare.…

- Italienii se agața de problemele naționalei statului Peru. ”Italia ar putea merge la Mondial!”, scriu italienii de la Corriere dello Sport, dupa ce presa din Peru a admis miercuri ca naționala lor ar putea fi exclusa de FIFA de la turneul final de anul viitor din Rusia. Motivul? Guvernul peruvian vrea…

- Agentia rusa de meteorologie Rosgidromet a recunoscut luni ca o concentratie "extrem de ridicata" de ruteniu-106 a fost detectata la sfarsitul lunii septembrie in mai multe regiuni ale Rusiei, confirmand anunturule mai multor retele europene de supraveghere a radioactivitatii, scrie AFP.

- Rusia vizeaza vanzari de export de cel putin 10 miliarde de dolari pentru noul MiG-35, cel mai avansat avion de lupta al tarii. Aeronava va fi scoasa la vanzare anul viitor, dar negocierile pentru vanzarea noului model MiG-35 sunt in desfasurare cu mai mult de 30 de tari, relateaza Bloomberg, citat…

- Vladimir Putin nu se lasa! Mai exact, președintele Rusiei este pus sa cucereasca și... spațiul. Oricat de fantasmagoric ar parea, Rusia intenționeaza sa „colonizeze” Luna și sa exploreze resursele sale naturale. Cu alte cuvine, țara condusa de Putin iși dorește sa devina o superputere in spațiu. Ecuația…

- Centrul National britanic pentru Securitate Cibernetica (NCSC) a confirmat miercuri, pentru prima data, ca hackerii rusi au atacat presa britanica, telecomunicatiile si companiile energetice, informeaza cotidianul The Guardian. Directorul executiv si fondatorul Centrului pentru Securitate…

- Fiul cel mare al presedintelui american a publicat mesaje prin care confirma relatarile ca ar fi intrat in contact cu WikiLeaks, in campania electorala, la cateva ore dupa ce publicatia The Atlantic a dezvaluit fragmente din corespondenta intre Donald Trump jr. si organizatia fondata de Julian Assange.Schimbul…

- Mijlocasul italian Daniele De Rossi a refuzat sa intre pe teren cand selectionerul Giampiero Ventura i-a cerut acest lucru, in finalul meciului retur cu Suedia, din barajul pentru calificarea la Cupa Mondiala din 2018, informeaza lequipe.fr, conform News.ro. "De ce sa intru eu? Avem nevoie…

- Echipa Italiei, cvadrupla campioana a lumii, este marea absenta a Cupei Mondiale de fotbal din 2018, dupa ce a terminat la egalitate cu Suedia, 0-0, luni seara, la Milano, în mansa a doua a barajului de calificare pentru turneul final din Rusia. Suedia este a 29-a echipa care se…

- Unele state membre UE, cum ar fi Polonia, Suedia si Lituania, solicita folosirea mai multor instrumente europene in lupta impotriva campaniilor de propaganda si dezinformare din partea unor tari ca Rusia. In opinia a opt ministri de externe, exista incercari ale unor "actori externi" de a induce neincredere…

- SUEDIA-ITALIA ONLINE STREAM DIGISPORT LIVE VIDEO Gianluigi Buffon, portarul si capitanul reprezentativei Italiei, spera ca Squadra Azzurra sa obtina a 15-a calificare consecutiva la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal, la capatul barajului cu Suedia, si sa-si "reînnoiasca" astfel…

- O echipa de specialiști creata de UE in 2015 pentru a detecta și combate atacurile Rusiei prin intermediul internetului a inregistrat lunile trecute o mare intensificare a campaniilor destinate agravarii crizei din Catalonia, scrie El Pais citat de Rador. Acest departament care depinde de Inaltul Comisar…

- Lituania considera ca dezacordurile dintre unele state membre din estul și vestul Uniunii Europene asupra unor teme precum migrația reprezinta o amenințare pentru blocul comunitar, intr-o perioada in care agresivitatea militara a Rusiei este in creștere, transmite joi Reuters. Fricțiunile…

- Organizația Tratatului Atlanticului de Nord a reamintit ca poziția NATO privind Rusia ramâne neschimbata: Alianța va relua cooperarea practica cu Moscova numai dupa ce aceasta va construi relații cu Ucraina în conformitate cu dreptul internațional, a declarat secretarul general adjunct…

- Tarile nordice au convenit luni, la Helsinki, sa-si intensifice cooperarea in domeniul apararii si schimbul de informatii despre supravegherea aeriana, pe fondul sporirii temerilor referitoare la activitatea militara a Rusiei in regiune, noteaza Reuters.''Situatia (referitoare la Rusia) este…

- Cele trei state baltice - Lituania, Letonia si Estonia - ridica la granitele lor cu Rusia sau cu aliata acesteia din urma, Belarus, garduri de sarma ghimpata si dotate cu echipamente video sofisticate, nu insa impotriva vreunei agresiuni ruse de care aceste tari se tem si pe care oricum astfel de…

- Robert Mueller si procurorii sai indeamna tribunalul sa accepte un acord cu privire la plata unei cautiuni doar daca Manafort face lumina deplin asupra finantelor sale in instanta, potrivit unui memorandum. Procurorii au subliniat ca avocatii lui Manafort nu au justitifcat valoarea uneia dintre…

- Majoritatea finlandezilor se opun aderarii la Alianța Nord-Atlantica, potrivit sondajului Gallup, comandat de ziarul finalndez Helsingin Sanomat. Potrivit sondajului, 59% dintre finlandezi sunt impotriva aderarii la NATO , in timp ce 22% sunt in favoarea inscrierii in Alianta. 19% dintre respondenți…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, pus sub acuzare pentru mai multe fapte, intre care conspiratie impotriva SUA si spalare de bani, avea trei pasapoarte americane, bunuri de milioane de dolari si avea conexiuni cu oligarhi rusi si ucraineni, potrivit documentelor inaintate…

- Lotul largit al Romaniei pentru Campionatul Mondial de handbal feminin 2017. Selecționerul Martin Ambros a anunțat cele 28 de jucatoare ce vor intra in pregatiri pentru competiția din Germania. Tricolorele vor intalni, in ordine, intre 2 si 8 decembrie, in grupa A la CM din Germania, echipele Paraguay,…

- Google investește in Lyft, un serviciu de transport care rivalizeaza cu Uber in SUA. CapitalG, unul dintre fondurile de investiții ale Alphabet, holdingul care deține Google, pompeaza alaturi de alți doi investitori un miliard de dolari in Lyft, potrivit Reuters . Ca urmare a tranzacției, David Lawee…

- „Dupa Zapad, Alianta trebuie sa-si consolideze capacitatile de descurajare militara, fara ca raspunsul sau sa fie unul exagerat astfel incat incercarile Rusiei de intimidare sa-si atinga scopul. NATO este cu certitudine mult mai puternica decat Rusia“, a declarat recent fostul Secretar General Adjunct…