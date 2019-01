Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii suedezi l-au reales pe liderul social-democrat, Stefan Lofven, in funcția de prim-ministru, care va conduce un guvern minoritar alaturi de Partidul Verde, punand astfel capat unei lungi perioade de impas, au anunțat vineri autoritațile, relateaza site-ul agenției EFE reluat de mediafax.…

- Suedia a pus vineri capat unei crize politice de patru luni prin reconfirmarea de catre parlament a premierului social-democrat Stefan Lofven, care a reusit sa neutralizeze extrema-dreapta si sa salveze unul din ultimele guverne de centru-stanga din Europa, scrie agerpres.ro.

- Liderul social-democrat suedez, Stefan Löfven, se confrunta vineri cu un vot în parlament în încercarea sa de a fi prim-ministru si forma un nou guvern, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Acest vot de încredere vizeaza sa puna capat unei perioade de patru luni de…

- Liderul Social-Democratilor suedezi, Stefan Lofven, a primit un termen suplimentar pentru a incerca sa formeze un nou guvern, a anuntat duminica seara presedintele parlamentului de la Stockholm, Andreas Norlen, transmit dpa si Reuters. Norlen urma sa il propuna in mod oficial luni pe Lofven pentru functia…

- Presedintele parlamentului suedez, Andreas Norlen, a anuntat luni ca il va propune in functia de premier pe liderul conservatorilor, Ulf Kristersson, votul in legislativ urmand sa aiba loc saptamana viitoare, relateaza dpa preluata de Agerpres. Norlen a precizat ca ii va propune in mod oficial…

