- Sergio Ramos, capitanul Spaniei, a jucat sambata, in egalul cu Norvegia, 1-1, partida 168 pentru La Roja, dar a primit cartonaș galben și nu va juca la Stockholm, cu Suedia. Sergio Ramos are 33 de ani și nu da semne ca s-ar retrage prea curand. Tocmai l-a depașit pe Iker Casillas. Cel care debuta pentru…

- ROMANIA - MALTA / Selecționerul Cosmin Contra susține ca naționalei Romaniei ii va foarte greu sa se califice la EURO 2020 daca va avea terenul suspendat pentru meciurile de pe teren propriu cu Norvegia și Suedia in urma incidentelor de la meciul cu Spania, scor 1-2. Romania - Malta se joaca duminica,…

- Atacantul Ianis Hagi a declarat, joi noapte, ca nationala Romaniei ar fi putut obtine un rezultat mai bun cu Spania, daca ar fi avut mai mult curaj."Pacat ca nu am scos mai mult, din pacate am avut doua ocazii mari pe final, dar atat s-a putut, acum trebuie sa ne concentram la meciul cu Malta.…

- Romania a pierdut cu Spania, scor 1-2, joi seara, pe Arena Nationala, iar tricolorii au cazut pe locul 4 in grupa F de calificare la EURO 2020. Suedia si Norvegia au castigat fara emotii meciurile cu Insulele Feroe, respectiv Malta, potrivit Mediafax. Tot joi seara, Suedia s-a impus cu 4-0 pe terenul…

- ROMANIA-SPANIA 1-2. "Sanse de calificare inca mai sunt, trebuie sa castigam meciurile cu Norvegia si Suedia de acasa. Ratarile din ultimele minute sunt dureroase, dar si ei puteau sa marcheze mai mult. In repriza a doua am simtit ca putem reveni, mai ales dupa golul lui Andone, dar asta este fotbalul.…

- Romania a pierdut in fața Spaniei, scor 1-2. Nicolae Stanciu (26 de ani) crede in calificarea „tricolorilor” la EURO 2020 și vrea fanii alaturi la meciurile decisive cu Suedia și Norvegia. ...despre ocaziile din final: „Am avut doua ocazii foarte mari in ultimele minute. Asta a fost sa fie. Atat timp…

- ROMANIA - SPANIA // FRF este sub monitorizare UEFA dupa incidentele produse de fanii romani in Malta, iar derapajele in tribune la jocul cu Spania ar putea duce la inchiderea porților la partidele vitale cu Norvegia (15 octombrie) și Suedia (15 noiembrie). Romania - Spania se joaca azi, de la ora 21:45.…