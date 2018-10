Suedia: S-a încheiat alarma provocată de o pulbere suspectă într-un cartier din Stockholm Zeci de politisti, pompieri si personal medical au fost mobilizati miercuri intr-un cartier din centrul capitalei sudeze Stockholm, dupa o alerta declansata de o pulbere suspecta, informeaza AFP. In cursul serii, politia a anuntat pe site-ul sau de internet ca interventia de urgenta s-a incheiat. Anterior, printr-un mesaj pe Twitter, fortele de ordine precizasera ca nu au existat victime. O parte a circulatiei in cartierul Ostermalm a fost intrerupta in jurul orei 15:00 (13:00 GMT) si un perimetru de securitate a fost instituit in jurul strazii Ingmar Bergman, unde angajatii unei companii au descoperit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

