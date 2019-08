Suedia - Rapperul A$AP Rocky, condamnat la închisoare cu suspendare pentru violenţe Rapperul american A$AP Rocky a fost condamnat miercuri in Suedia la inchisoare cu suspendare pentru violente dupa ce a fost implicat intr-o altercatie la sfarsitul lunii iunie la Stockholm, informeaza AFP. Celebrul rapper, alaturi de doi membri ai anturajului sau "au fost gasiti vinovati de violente si condamnati la o sentinta cu suspendare", a precizat instanta din Stockholm in hotararea sa, precizand ca ei "au agresat victima lovind-o si dandu-i lovituri cu piciorul in timp aceasta era intinsa pe jos". Impreuna, vinovatii vor trebui sa plateasca despagubiri de 12.500 de coroane (1.200 de euro)… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

