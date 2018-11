Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele parlamentului suedez, Andreas Norlen, a decis luni sa conduca discutiile vizand formarea unui nou guvern, dupa esecul liderului partidului conservator, urmat de cel al premierului social-democrat suedez in exercitiu, la aproape doua luni in urma scrutinului legislativ care a rezultat intr-un…

- Liderul social-democrat suedez Stefan Lofven a renuntat luni la formarea unui guvern, ceea ce prelungeste perioada de incertitudine de aproape doua luni de la alegerile parlamentare din Suedia, care au avut un rezultat neconcludent, transmite Reuters. ''In lumina raspunsurilor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Parlament, despre afirmația lui Calin Popescu Tariceanu ca Romania nu este pregatita sa preia președinția rotativa a Consiliului UE, ca nu a citit tot ce a scris liderul Senatului, dar ca știe de la prim-ministru ca Guvernul este „foarte pregatit”.„Nu…

- PNL va demara la nivelul Parlamentului, in aceasta saptamana, procedura de revocare din functie a Avocatului Poporului, Victor Ciorbea, a declarat presedintele formatiunii, Ludovic Orban. "Am luat decizia ca in cursul acestei saptamani sa demaram procedura de revocare din functie a lui Victor Ciorbea…

- Presedintele PDM, controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc, a declarat marti, 9 octombrie, ca in societate inca exista perceptia ca justitia nu este independenta si ca ar fi influentata de anumite cercuri de interese. In acest sens, democratii au pregatit un proiect de hotarare a Parlamentului care…

- Presedintele parlamentului suedez, Andreas Norlen, i-a cerut marti liderului partidului Moderat si al Aliantei de centru-dreapta din opozitie, Ulf Kristersson, sa incerce sa formeze noul guvern, in urma alegerilor legislative de pe 9 septembrie, informeaza Reuters si site-ul de stiri thelocal.se…

- Premierul suedez Stefan Lofven a pierdut marti votul de incredere in parlament, obligatoriu dupa alegeri, ceea ce inseamna ca va pleca din functie, insa este neclar cine ar putea forma viitorul guvern dat fiind faptul ca nici unul dintre marile blocuri politice nu detine majoritatea in noul legislativ,…

- USR a depus, joi, la Parlament primele 300.000 de semnaturi pentru initiativa ”Fara penali in functii publice” din cele un milion de semnaturi stranse, transmite News.ro . Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat ca maine vor fi depuse celelalte 6-7 sute de mii de semnaturi si se intra in etapa a treia…