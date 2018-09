Suedia. Premierul Stefan Lofven va pleca din funcţie Premierul suedez Stefan Lofven a pierdut marti votul de incredere in parlament, obligatoriu dupa alegeri, ceea ce inseamna ca va pleca din functie, insa este neclar cine ar putea forma viitorul guvern dat fiind faptul ca nici unul dintre marile blocuri politice nu detine majoritatea in noul legislativ, relateaza dpa si Reuters.



La alegerile din 9 septembrie, blocul de centru-stanga al lui Lofven a obtinut 144 de mandate, doar cu unul mai mult decat blocul de centru-dreapta din opozitie. La votul de incredere de marti, Lofven nu a obtinut decat 142 de voturi, 204 voturi fiind impotriva,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

