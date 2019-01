Suedia: Premierul în exerciţiu Stefan Löfven, în aşteptarea unui nou mandat Premierul in exercitiu suedez, Stefan Lofven, ar urma sa obtina un nou mandat la conducerea guvernului de la Stockholm, dupa ce miercuri a primit asigurari de la extrema stanga ca aceasta nu se va opune desemnarii sale in aceasta functie, informeaza miercuri AFP. La patru luni dupa alegerile parlamentare din 9 septembrie care nu au dus la formarea unei coalitii majoritare, tara scandinava ar putea avea din nou un guvern cu puteri depline in urma unui vot prevazut pentru vineri in Riksdag, parlamentul unicameral suedez. La 11 ianuarie, partidele guvernului interimar din Suedia, social-democratii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

